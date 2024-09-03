郭富城新歌《您》給歌迷的答謝信　一句歌詞感受至深承諾拍翼齊飛

郭富城（Aaron）剛剛順利完成13埸《ICONIC世界巡迴演唱會2024香港站》，傾力以不同形式去呈現經典標誌性舞曲新面貌。個唱期間，更加插視覺藝術環節，郭富城以個人書畫的功力，去展現內在情感。其中更以一首新歌《您》，送給跟隨自己多年的樂迷，以作答謝。

郭富城在演唱會上率先獻了《您》。（官方提供）

今年是Aaron踏入紅館舞台第30個年頭，他很想創作一首歌，去表達對歌迷在這些日子以來，對自己全心支持的謝意！故歌曲取名《您》，是基於歌手在舞台上不時會說︰「多謝你哋！」令Aaron有感在演藝路上，必須有好多個「您」要言謝。因為有了大家的支持和鼓勵，他才可走到今天，所以《您》亦正是Aaron給歌迷的答謝信。

一口氣欣賞30幅「您」字，並幻化成翅膀，畫面非常壯觀。（官方提供）

Aaron坦言自己不擅辭令，亦不強於作曲，但是在誠意和努力帶動過，寫下《您》的樂章，希望透過旋律抑揚去完成這首《您》，作為紀念踏入紅館演出30週年。Aaron將這個想法，透過經理人小美，轉化成《您》的歌詞。當中最有感受一段是︰「願和您，任天空海闊也敢闖，願和您，直到白髪蒼蒼，就算天老地老身心添了傷！」亦承諾一起拍翼齊飛。

了30個「您」字，一幅代表一年在演唱會獻唱時展現出來，非常有意義。（官方提供）

而Aaron亦為《您》這首歌，寫了30個「您」字，一幅代表一年在演唱會獻唱時展現出來，非常有意義。當樂迷於演唱會舞台，看見30幅「您」字隨隨降下時，那份壯觀令人感動。

《您》歌詞

作曲︰郭富城

作詞︰小美

編曲︰褚鎮東

監製︰Edward Chan

主唱︰郭富城

思憶不說謊 常夜深中偷偷看

每個際遇裡 有各種的風光

喜歡不作聲 沉默之中的奔往

縱有困惑眼光 也笑著地凝望

風急路遠 會假想有翅膀

沿途送上的鼓舞 常無言伴我闖

願同往 在天邊海角看星光

願同唱 直到地老天荒

就算天變地變翻起風雪霜

回望昨日每天 情懷未變

看到了希望

每個處境 盡力上演

從無倦意 也是全力往

喜歡不作聲沉默之中的奔往

縱有困惑眼光 也笑著地凝望

風急路遠 會假想有翅膀

沿途送上的鼓舞 常無言伴我闖

願同往 在天邊海角看星光

願同唱 直到地老天荒

就算天變地變翻起風雪霜

回望昨日每天 情懷未變

看到了希望

每個處境 盡力上演

從無倦意 也是全力往

心裡的夢 不怕蒼涼

昂然前去毋負了風霜

願和您 任天空海濶也敢闖

願和您 直到白髪蒼蒼

就算天老地老身心添了傷

回望共渡每刻 人情熱暖 蓋過了風浪

我會記起 伴著我飛

沿途是您 也是唯獨您

歌畫交滙 字舞相隨

如同齊步拍翼去高飛

夢在我心 翺翔萬里 我有我天地

愛似闕歌 就是這歌

同行共唱 快樂只因您