Taylor Swift被爆與球星男友戀情疑似造假　網絡瘋傳9.28分手聲明

天后Taylor Swift與NFL球星Travis Kelce自去年9月開始拍拖後，兩人愛得高調，Taylor所到之處也見男友身影，更傳出兩人計劃明年結婚的消息。不過昨晚（4日）卻爆出驚人消息，原來兩人的戀情疑似造假，震驚大批網民。

Taylor Swift與NFL球星Travis Kelce自去年9月開始拍拖。（VCG）

兩人愛得高調，Taylor所到之處也見男友身影，更傳出兩人計劃明年結婚的消息。（VCG）

昨晚網絡論壇Reddit瘋傳一份Travis委任的公關公司Full Scope發出的聲明，標題為「Travis與Taylor分手後的公關全面媒體計劃」合約。當中註明官方宣布的分手日期是9月28日，更表示等待媒體熱度降溫，並確保清晰度，等待官宣3日後，再發官方聲明，而且聲明中必定要顯得態度優雅、雙方互相尊重。

網絡論壇Reddit瘋傳一份Travis委任的公關公司Full Scope發出的聲明，標題為「Travis與Taylor分手後的公關全面媒體計劃」合約。（Reddit）

Travis的公關公司的聲明文件中表示：「經過慎重考慮，Travis與Taylor決定分手，他們也尊重大家的私生活，並感謝大家在這段時間尊重兩人的私隱。他們也努力在自己的職業和個人成長。兩人仍是朋友，並希望彼此一切順利。」文件又指，重點要放在Travis的「個人成長」，強調他對事業的承諾和體育界的成就。

粉絲就質疑文件的可信性，更認為很大機會是出自ChatGPT。(VCG)

消息傳出後，大批網民感到震驚，不過有心水清的粉絲就質疑文件的可信性，更認為很大機會是出自ChatGPT。對此，公關公司Full Scope已澄清文件是假造，並計劃採取法律行動，而Taylor方面則暫時未有任何回應。