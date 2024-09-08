楊千嬅巡演北京站葉蒨文林子祥任嘉賓 三人同台全場站立合唱

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》昨晚巡唱到北京，千嬅更邀請了林子祥、葉蒨文夫妻一起為她擔任嘉賓，三萬多名觀眾high爆北京工人體育場！

《楊千嬅MY TREE OF LIVE 世界巡迴演唱會》由今年五月開始再巡迴演出，至今已唱了38場！北京站她更邀請了葉蒨文及林子祥任嘉賓，兩人獻唱「談情說愛」及「敢愛敢做」。Sally姐一出場就開始搞氣氛，笑說原來大場面是這樣！還說：「千嬅當年拍攝《聲生不息》 的過程把所有的場面控制得很好，非常穩，讓我們老人家坐在一旁沒事兒這樣。」而千嬅則分享他們是很好的榜樣，很開心有他們的演出給自己力量和啟發，能遇到他們是不可思議的事，希望他們兩一直做音樂，一直唱給大家聽。阿Lam笑言：「同你拍過那麼多集節目，都沒有機會跟你在台上一齊唱，所以這次一定要來。」千嬅非常感謝兩位：「你們很重要，不單止對於我來說很重要，對廣東音樂、廣東歌都很重要，感謝你們！」Sally姐更說：「是音樂很重要，音樂讓人開心，因為大家都很愛音樂。」

北京站的開場是MY TREE OF LIVE的 3.0 版本，千嬅以「最好的債」作為開場；唱到中段的快歌部份，全場歌迷已經企起身一齊揮動螢光棒，氣氛熱烈，而在後段開盲盒的時候，竟然唱出她自己出道第一首國語歌「微笑」，這是1999年發行後的首唱Live，令歌迷都驚喜萬分。

千嬅舞台上提到她的歌手夢是走過很多不同的路，感謝所有給她機會的導演，昨晚《新紮師妹》導演馬偉豪也有到場欣賞她的演出，感謝電影，讓她有一首咁好聽的「勇」；同時也很感謝《狂飆》主角張頌文老師喜歡廣東音樂，希望之後有機會一起合唱。

南方唱到北方，千嬅說：「我真的很開心，在我出道的年代，工體是一個指標，因為我是一個廣東歌手，這裡曾經是一個夢寐以求的舞台，在這開唱是遙不可及的夢，感謝這份堅持，感激從前電影年代讓我慢慢累積了一班喜歡我的歌迷，很開心在我50歲的時候還有這個機會，感謝你們給我人生一個很珍貴的珍藏。」

完Show後千嬅再次感謝Lam 哥和Sally姐這次來到北京作她演唱會的嘉賓，他們對廣東樂壇好有份量，亦有好多貢獻；他們的歌亦影響了很多代的人。感覺他們不是純粹的工作，他們是真的很熱愛音樂，看到他們的相處，一齊研究舞台和音樂，這是他們的默契和生活趣味，很感動。更加的是他們對自己非常嚴格的要求，Lam哥一開口就經典。非常專業，不單止是好聽，而是唱到入心的感受。他們兩位是身教和傳承，以音樂的人生命影響人的生命，原來音樂可以有很多的可能性，傳遞出正能量。

Lam哥最後的訪問再次提到：「咁多年來，就算同一個節目，但都總係冇機會同千嬅合唱，所以今次有呢個機會，真係好開心！」Sally姐最後訪問時亦分享：「觀眾真係好熱情，千嬅當時是《聲生不息》女子組的隊長，當時她做得好好好積極，好Powerful，好俾心機，好成熟又好玩。」更加的是，無諗過平時做嘉賓只係在香港，但今次又可以帶我地到其他城市，來到北京又好好玩，整個團隊又照顧得我們好好。同時亦好戥千嬅開心有咁多觀眾，咁多粉絲咁愛佢。