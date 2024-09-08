輕談淺唱不夜天｜擁抱太陽的地球—Kai Đinh擁抱寂寞的心

簡單一點誠意向你推薦一首歌：越南音樂人 Kai Đinh炮製的《Trái đất ôm Mặt trời》（擁抱太陽的地球）。

據說這是醞釀了六年的創作，第一版在去年年底推出，聯同「越南神曲」《See Tình》主唱 Hoàng Thùy Linh 黃垂玲和Grey D段世麟聯手演繹 ( https://youtu.be/ohgodOTSHjA?si=y6Z78cbV1dnUmZ8c )。然而，真正讓這首歌重新走入人們視野的是，AMEE 陳慧妍在一次演出中翻唱了副歌部分。AMEE那獨特甜而不膩的聲音，瞬間俘獲了大批網民，網民紛紛要求Kai Đinh製作一個由AMEE 參與演唱的版本，而他最後也真的順應民意製作了為AMEE的聲線度身訂造的新版。

《Trái đất ôm Mặt trời》（擁抱太陽的地球）的第一版由天后Hoàng Thùy Linh 黃垂玲主唱，去年年底推出時已旋即俘虜筆者的心，亦在越南各大流行榜取得亮麗成績。

《Trái đất ôm Mặt trời》（擁抱太陽的地球）的新版感覺像夏天的地球，AMEE、Kai Đinh 和 Grey D 三人的化學作用令歌曲甚有魅力。

歌曲名字與一套著名韓劇有點相似，透過地球和太陽的意象，講述了一段關於愛與距離的動人故事。歌詞描繪地球對太陽無條件的愛與關懷，儘管地球無法觸碰到太陽，但依然日復日地環繞着太陽，象徵了一種無怨無悔的守護和追求。

這種近在咫尺卻又遙遙相距的感覺，經歷過戀愛的你在某些人生時刻一定經歷過吧。

地球努力靠近太陽，卻只能保持一定的距離，是種無法實現的渴望。然而，歌詞也傳遞了一種堅持和希望的精神。即使面對困難和阻礙，地球依然不放棄對太陽的追求，這種精神信仰激勵樂迷，也給了萬千寂寞的心一個大大的擁抱。

筆者對比兩個版本，雖然只是在編曲和音調稍有不同，但感覺黃垂玲的第一版與AMEE的新版帶來了完全不同的氛圍。黃垂玲的「太陽」充滿了神秘和力量，展現了宇宙的廣闊感。而AMEE的版本則更為親近、樸素和純真。這兩個版本可謂是地球的「冬季」和「夏季」。

AMEE聲線甜而不膩，辨識度甚高，曾在短片分享平台試唱一段副歌部份旋即引起熱潮。如今由她重新演繹新版，樂迷可謂得償所願。

AMEE的新版 (https://youtu.be/WFpMtnXjFRY?si=QLFqtF_BVCooRt6Z) 不僅在影片分享平台上大受歡迎，第一版的MV更在2023年底登上該平台的越南音樂趨勢榜，也曾在不同的串流平台熱門歌曲中位居第二、第九位。而在短片分享平台上，《擁抱太陽的地球》的翻唱也掀成熱潮，連一眾當紅越南歌手，如Đức Phúc 德福、Erik、Hoàng Dũng 黃勇等也加入翻唱行列。AMEE的加入無疑為這首歌注入新的生命，也讓粉絲更加急不及待，希望她能在沉寂三年後早日正式回歸V-pop。

AMEE和Kai Đinh 這次合作可謂「互相加持」。AMEE 的聲線為歌曲注入新靈魂，也成功令歌曲相隔半年後重新引起話題。Kai Đinh 打造的新版本也令樂迷敲碗跪求沉寂良久沒有新作的 AMEE 快點重新回歸 V-Pop 。

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco