容祖兒簽名會千人迫爆銅鑼灣 抽閃卡：梗係要抽到成哥啦！

昨日（7日）容祖兒到英皇娛樂期間限定概念店「0 e:ffect Concept Store」舉行簽名會，原來跟上次簽名會已相隔七年。昨日祖兒跟數百名fans逐一簽名、合照兼握手。簽名會結束後，祖兒在於店內參觀，更到閃卡機抽閃卡，並揚言：「梗係要抽到成哥（英皇集團主席楊受成博士）啦！」離開店舖時，過千名fans及途人於店外圍觀，迫爆時代廣場，十分誇張。

相隔七年再次舉行簽名會，祖兒fans空群而出，不少fans一人購買兩張黑膠唱片，有一家大細到場支持、亦有來自不同地方的fans到場，場面熱鬧。期間祖兒與fans的互動亦十分有趣，有fans跟祖兒表示：「我追咗你二十年，我今年二十歲。」祖兒即謂：「即係你一出世就鍾意我啦？」有fans於影合照時大讚祖兒好靚，祖兒：「你影相嘅時候都冇望我，點知我靚？」即引來全場大笑。

完成簽名會後，祖兒於店內四處遊走，除了跟自己拍攝四格相，又走到最近掀起熱潮的閃卡機抽閃卡，問到想抽到誰的閃卡，祖兒坦言：「梗係成哥啦！梗係成成啦。」然後一邊抽一邊叫：「阿成！」最後抽出張敬軒，「得到阿軒呀。」然後再抽，「皇天不負有心人！我抽到成成啦。」全場歡呼聲不絕，有fans表示這張閃卡炒至二千元，祖兒聞言即說：「我割愛，俾你啦，你哋夾二千蚊俾我。」十分搞笑。離開店舖時，過千名fans及途人守候及圍觀，場面墟冚，祖兒沿路不停揮手及多謝大家支持，亦叫大家小心路面不要撞到，認真貼心。