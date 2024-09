專訪｜ANSONBEAN與女友張天穎創作新歌契機：得我同你比較Close

跳唱歌手 ANSONBEAN(陳毅燊)最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》,唱片封面以熊熊烈火為背景,寓意着蛻變成長,他更半裸上陣大曬爆肌身型。 ANSONBEAN接受《香港01》 專訪新專輯的創作概念、剖白初入行迷失階段,以及與女朋友張天穎公開戀情原因:「我冇諗住公開,淨係俾人哋偷拍到,所以曝光。之後我曾經出過一個活動做訪問選擇公開,係因為我見到網上一個留言攻擊緊女方,個報道佢話好早之前已經識我,想澄清呢件事其實佢冇,我都唔想啲誤會佢,同埋我哋真係拍緊拖。」

ANSONBEAN(陳毅燊)最近推出首張個人專輯《ONE DANCE》。(資料照片)

ANSONBEAN接受《香港01》 專訪宣傳新專輯。(胡凱欣攝))

新專輯《ONE DANCE》的創作概念

ANSONBEAN分享新專輯的創作概念:「想用愛情同埋慾火嘅故事去比喻現實世界嘅成長,當係愛情可能你咩都想試吓,去到呢個花花世界地方,去到一個時間就會搵到自己真正重要係咩。」他指新專輯的次序以《OMG (on my grind) 》開始,並表示:「講一個內向嘅人喺呢個行業裏面,有好多掙扎,點樣去接觸出面個世界,會覺得好矛盾。」他繼續指之後就相繼推出《LOVE / PAIN》、《IMPATIENT》和《CALL ME (Late At Night), Pt .2》,這一批歌曲都是比較壞男孩為主。他直言今年壓軸推出的新歌《ONE DANCE》,順勢推出專輯。

ANSONBEAN指新專輯的次序以《OMG (on my grind) 》開始。(胡凱欣攝)

對於新專輯籌備長達兩年多,他坦言:「啱啱開始做歌嘅時候諗住推出四步曲,例如好似愛情故事係有計劃過,但當冇做到呢件事,就諗住乜嘢都試吓,所以呢隻碟有好多歌都冇放到落去,例如:《聰明豆》和《you made my day》。」他指現階段發現自己想做一個R&B的歌手。他重提初入行有一段時間比較迷失,並表示:「出《OMG (on my grind) 》嗰一期需要同外面嘅世界交代同埋表達更多嘢,覺得好唔舒服,所以就寫咗呢首歌。我好多生活上嘅一啲經歷,嗰個時期點樣諗就變咗做一首歌,呢幾年我有高低起伏。」

ANSONBEAN重提初入行有一段時間比較迷失。(胡凱欣攝)

曾自覺使用社交網壓力大

至於專輯收錄的一首作品《OMG (on my grind) 》內容曾經講述與傳媒相處的體會,他說:「個MV講啲記者係咁喺度影相,我好辛苦。其實呢一刻我都感恩同記者去分享,我覺得有人想問你嘢係一件好事,如果冇人問你嘢就更加差,嗰陣時我想用呢樣嘢去表達社交網站嘅疲勞。」他指若果不活躍使用社交網,觀眾就會忘記你,並表示:「我覺得呢樣嘢壓力好大,而家嘅社會實在太快,速食文化都好勁,放低個電話一陣就會損失咗好多粉絲。」

他分享專輯收錄的一首作品《OMG (on my grind) 》講述與傳媒相處。(胡凱欣攝)

與女友張天穎創作新歌契機

提到新歌《ONE DANCE》與女朋友張天穎(Jaime)共同創作,他透露合作的契機:「因為我覺得對於呢一首歌曲唔係好適合自己,又唔係咁容易搵到,去到自己寫嘅時候又冇呢個能力,最後我就問我女朋友可唔可以幫手寫到呢首歌,我同佢講因為得我同你比較close,所以先表達到呢首歌,同時間我知道佢有呢一個能力。」他指與女朋友創作的時候,因為自己對於貓毛敏感,所以曾經向女朋友發脾氣,他說:「女朋友要求開始錄歌,跟住我有點炆憎自己嘅狀態,所以個語氣唔係咁好,所以突然之間哼出嚟嘅感覺就有啲後悔,想表達呢一種感受俾佢聽,而改變咗原本唔想唱慢歌嘅構思,呢一場意外就變咗首歌講後悔和承諾、成長嘅一首情歌。」

ANSONBEAN舉行專輯發佈會女友張天穎現身甜蜜力撐。(葉志明攝)

剖白公開戀情原因

被問到當初大方向傳媒公開戀情一事,他坦言:「我冇諗住公開,淨係俾人哋偷拍到,所以曝光。之後我曾經出過一個活動做訪問選擇公開,係因為我見到網上一個留言攻擊緊女方,個報道佢話好早之前已經識我,想澄清呢件事其實佢冇,我都唔想啲誤會佢,同埋我哋真係拍緊拖。」他坦言自己有思考過公開戀情的問題,並表示:「嗰一刻我覺得事情都發生咗,所以都係天注定,我哋兩個都溝通好,我哋覺得都冇乜嘢嘅,兩個都冇做錯事,我哋都係拍拖啫!」提到二人拍拖的生活小趣事,他說:「我哋會每日分享三件小趣事,一段關係都要維繫,就算係感恩嘅嘢都會開心啲,同屋企人都會咁樣相處嘅。」

Hair : Milk Chan @ Xenter Salon

Make up : Zoe Fan

Wardrobe : RICKYY WONG STUDIO

場地提供:FWD HOUSE 1881