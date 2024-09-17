周慧敏廣州站全場爆滿 叫錯陳宗澤做黃宗澤：翻去罰自己背一千次

周慧敏(阿V)上週日順利完成了 「地老天荒愛一場世界巡迴演唱會」-廣州站， 全場坐無虛設，不少觀眾都紛紛在網上分享說Vivian狀態大勇。見到觀眾反應這麼熱烈，令她表演時非常興奮又動力十足。

提早於廣州跟歌迷過中秋，阿V今次不單帶上黃劍文跟廣州觀眾見面，更邀請了陳宗澤任嘉賓，與她合唱「流言」。台上阿V表示，自己非常鐘意睇歌唱比賽，「可能因為自己都係歌唱比賽出身，我好鍾意睇年輕人為了追夢個種熱血，見到佢地每個奮鬥的畫面，都會鼓到依家的我，更珍惜餘下的舞台。以下呢位嘉賓，都係歌唱比賽出來的 CY陳宗澤！」兩人唱畢之後，阿V再次多謝CY時，就錯口把他中文名字講成: 多謝CY黃宗澤，驚覺講錯之後，她萬分抱歉笑道，「哎也，對你唔住！我翻去罰自己呀，背一千，唔係二千次！二千次陳宗澤。」而CY就好快為女神解圍，「唔怕，我都成日比人叫我Bosco㗎，哈哈。」Vivian做演唱會不忘提攜後輩，緊隨還向觀眾說「記住新一代歌手有兩把好聲！」

由於事隔七年再開個唱，早前在澳門還突發宣佈唱完今次世界巡演，會無限期暫停休息，不做大形演唱會，所以不少歌迷亦希望可以多見阿V幾面，不停留意她之後會去那裡做演出，而廣州站就更誇張，有人於網上非法售賣跟她合照的門票，每張5000，指明騷後可以跟女神合影，有歌迷因而受騙，阿V表示，她經過歌迷通知才發現有人如此行騙，已馬上發聲明表示，這絕對是騙案，千萬不要相信。

廣州演唱會上，阿V繼續有為大家用鋼琴演奏貝多芬的「月光奏鳴曲-第一樂章」，她更提早祝福歌迷朋友，「頭先螢幕個月亮好靚，再配上月光奏鳴曲好應景。因為聽日就迎月啦，用呢首歌祝福大家, 明月照人間，福樂滿四方，佳節快樂！」至於今日中秋節， 阿V就表示，「當然係留給家人一齊渡過啦。我為左演唱會，忙到已經兩個月冇睇過電影了，所以希望今晚食完飯，可以好好咁忘記工作，嘆一部好電影啦。我年年影中秋相送比歌迷，今年我將責任比左貓貓 Mike仔影啦，但係要讚一讚老公，唔知由邊年開始，佢都負責會買燈籠俾我，今年佢就訂左呢一個比我，但聽講寄到之後，發現不是現成燈籠，要自己砌，搞左佢一輪先搞店，哈哈....。但我係廣州回港當晚，我就已經見到個燈籠準備好喇，每一次都係咁靚，好多謝佢。」