Lady Gaga被指是「雌雄同體」十幾年　親解不回應傳聞的原因

美國樂壇天后Lady Gaga自2000年代出道至今都大受歡迎，多首歌曲亦紅遍全球。不過Gaga初出道因造型誇張奇特而引起不少話題，更一度被傳是「雌雄同體」，網上還流傳Gaga疑似擁有男性生殖器的照片。Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next? The Future with Bill Gates），受訪時回應多年前被質疑是男性的傳聞。

Lady Gaga自2000年代出道至今都大受歡迎，多首歌曲亦紅遍全球。（VCG）

Gaga初出道曾被指是「雌雄同體」。（VCG）

Gaga初出道時公開接受同志文化，加上造型誇張奇特而對娛樂圈帶來了衝擊，其後網絡上開始傳出Gaga是雌雄同體的傳聞，由於她一直沒有公開否認，令傳聞甚囂塵上。在紀錄片中，Gaga表示當時去了全世界開巡迴演唱會及宣傳唱片時，差不多每次訪問記者都會問網絡上流傳被「移花接木」的照片。

Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨（Bill Gates）Netflix紀錄片《下一步？與比爾蓋茨探索未來》（What's Next? The Future with Bill Gates）。（影片截圖）

Gaga接受蓋茨訪問時，親解不回應傳聞的原因。（影片截圖）

Gaga在片中破天荒回應，她直言從來不認為跨性別者是負面詞語，所以不覺得自己是受害者，而澄清謠言不會令社會進步：「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧，那被做出相同指控的孩子會怎樣想？」更指希望試著利用假新聞為大眾創造顛覆性的觀點。對於首次回應傳聞，有不少網民都認為Gaga非常有智慧，同時更表示其實Gaga無須回應所謂的傳聞，歌迷不會因為Gaga是否真的雌雄同體而不愛她。