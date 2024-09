Lady Gaga被指是「雌雄同體」十幾年　親解不回應傳聞的原因

美國樂壇天后Lady Gaga自2000年代出道至今都大受歡迎,多首歌曲亦紅遍全球。不過Gaga初出道因造型誇張奇特而引起不少話題,更一度被傳是「雌雄同體」,網上還流傳Gaga疑似擁有男性生殖器的照片。Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next? The Future with Bill Gates),受訪時回應多年前被質疑是男性的傳聞。

Lady Gaga自2000年代出道至今都大受歡迎,多首歌曲亦紅遍全球。(VCG)

Gaga初出道曾被指是「雌雄同體」。(VCG)

Gaga初出道時公開接受同志文化,加上造型誇張奇特而對娛樂圈帶來了衝擊,其後網絡上開始傳出Gaga是雌雄同體的傳聞,由於她一直沒有公開否認,令傳聞甚囂塵上。在紀錄片中,Gaga表示當時去了全世界開巡迴演唱會及宣傳唱片時,差不多每次訪問記者都會問網絡上流傳被「移花接木」的照片。

Gaga近日現身微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)Netflix紀錄片《下一步?與比爾蓋茨探索未來》(What's Next? The Future with Bill Gates)。(影片截圖)

Gaga接受蓋茨訪問時,親解不回應傳聞的原因。(影片截圖)

Gaga在片中破天荒回應,她直言從來不認為跨性別者是負面詞語,所以不覺得自己是受害者,而澄清謠言不會令社會進步:「如果像我這樣的公眾人物會對指控感到羞愧,那被做出相同指控的孩子會怎樣想?」更指希望試著利用假新聞為大眾創造顛覆性的觀點。對於首次回應傳聞,有不少網民都認為Gaga非常有智慧,同時更表示其實Gaga無須回應所謂的傳聞,歌迷不會因為Gaga是否真的雌雄同體而不愛她。