美女歌手自爆被男友禁止拋頭露面：你同人影相一陣俾人掂點算？

「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna）與「山系歌手」梁釗峰、「劇場新丁」洪瑞珙化身「戀愛大師」，主持YouTube頻道「Highlighter橫間道」的全新戀愛節目《AO戀愛大師》。每集為求助素人解決恐怖情人、出軌、異地戀等愛情疑難雜症。並分別邀請李蔓瑩（Renee）、「崔建芒」王啟豪、「打機達人」達哥和「藍仔頭」等網絡紅人作客，分享拍拖怪事。而三位主持新丁非常投入，狂爆私事，Feanna更講到面紅嗌停機抖抖。

《AO戀愛大師》的「AO」代表Always Online，首集主題「恐怖情人」，求助人指男友由暖男變恐怖情人，最癲連續收300幾個奪命追魂Call，令她非常困擾。釗峰立即有共鳴，不過他不是受害者，反而是追Call人。而該集求助人更指男友控制慾強，禁止她與異性接觸，這令Feanna憶起往事，她說：「我曾經同一個同學發展緊，佢有一日突然話『你不如唔好做歌手，因為你要拋頭露面，會有好多人望你，你同人影相一陣俾人掂點算？』我就即刻斬纜！」

甚少在鏡頭前分享愛情史的三位主持，坦言新節目讓他們「好赤裸」，釗峰說：「要分享自己經歷先可以有共鳴同說服到人，我都未試過喺幕前講呢啲說話。呢個節目係我哋為藝術犧牲，攞埋個心出嚟。」Feanna表示：「我一邊做節目，一邊偷望經理人，睇下講唔講得。」其中一集他們更會談及性事，Feanna一度講到面紅要暫停錄影。想知內容？記得密切留意《AO戀愛大師》。

釗峰坦言一直很期待拍攝戀愛節目，他說：「我好鍾意同人傾愛情偈，問下佢有啲咩唔開心。」Feanna點頭認同說：「一同佢傾可以傾幾個鐘，好癲！」第一次擔任主持的Feanna自認有潛質，釗峰亦大讚她能提出不同見解，讓大家多角度思考問題，他笑說：「特別係女仔角度、奇怪女仔角度、小公主角度，公主癌嘅角度啦。」Feanna笑着回應：「而家改善咗好多，不過個根喺度嘅。」阿珙亦期待跟觀眾分享自身戀愛經歷，說：「失戀、單戀、暗戀嘅故事。」

至於誰是戀愛專家？阿珙和釗峰本人同時指向釗峰，Feanna則指着自己。Feanna解釋說：「我覺得戀愛係冇啱同錯，只係觀點同角度唔同。」阿珙拍手贊同表示：「只要有心，個個都係專家！釗峰係心靈上嘅陪伴，有時又會一語點醒夢中人。」釗峰說：「我都係充大頭鬼，我哋做得戀愛大師，都要用專家角度同大家分析下，『教授』係會有啲說服力。」