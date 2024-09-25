王君馨兩度戰勝恐慌焦慮症 用首支廣東舞曲分享心路歷程

王君馨G. Racie一直以來都經常關心身邊所有人，讓大家認為她是一個很好的聆聽者和傾訴對象。但原來她去年兩度患上恐慌焦慮症，被困在黑暗中。這份突如其來的強烈恐懼感令她意識到她不能倚靠自己的能力去改變一切。作為基督徒的她，立即禱告向上帝尋求幫助，靠着信仰的力量終於走出黑暗。王君馨把這一段經歷化作為創作的力量，放在新歌「Get Down」上。

「Get Down」是王君馨 G. Racie第一支廣東話的跳舞歌曲。過往她每首作品都嘗試與不同的音樂人合寫，而這次更特別找來莊冬昕和JNY Beatz共同創作編曲，同時亦邀請到好姊妹衛蘭衛詩一起參與創作。「我喜歡非洲節奏，喜歡強烈的氛圍，很想創作一首可以叫心魔get down的歌曲。Janice和Jill 幫我想出了一些很有記憶點的旋律，她們更加做了一些adlips，結果給整首歌帶來更強的生命力。」G. Racie分享。

王君馨這次為大家帶來的這首歌曲關於肉眼看不見的爭戰，概念來自於以弗所書6:12-13 「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以，要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」 她很想用這首歌告訴大家在面對這種與心魔的鬥爭時，實際上是可以獲勝！所以MV的製作也是根據這種從黑暗中找到曙光，戰勝心魔的心路歷程來拍攝，希望歌曲能為曾有相同經歷的人帶來一點力量。「Get Down」的MV和歌曲已在各大主流社交和音樂平台上線。