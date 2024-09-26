OneUp新歌MV搵柿柿、Santis做女主角　Oscar半裸出浴曬肌好尷尬

由兩大超高顏值混血型男Bronny賀邦與Oscar方智弘組成的新晉男子組合OneUp，繼之前推出首支派台歌《Ten Outta Ten》後，昨日（25日）再推出新歌《10號碼頭的半對》，繼續化身冧歌王子，今次MV Bronny與Oscar更大派「福利」，除邀請人氣YouTuber杮杮chichi與Santis陳映影分別飾演二人女友外，Oscar還首度在鏡頭前半裸出浴，大騷六嚿腹肌，勁吸眼球。

OneUp成員Oscar（左一）Bronny（右一）推出新歌，MV找來YouTuber Santis（左二）及柿柿（右二）做女主角。

OneUp新歌《10號碼頭的半對》講述Bronny與Oscar兩段淒美的愛情故事，最終都是分手收場，並以海旁作結，將他們的故事串連一起。Bronny透露今次故事滲透不少個人經歷：「我嗰部分嘅故事都係建基於自己經歷，係慘痛嘅分手故事，但我就唔係喺中環海旁，多數都喺西九海旁，嗰邊經歷會多少少。」Bronny還表示會透過寫歌來治療失戀，將傷心的情感抒發到歌曲之中；至於Oscar自言是偏向失理性，當分手時，他會非常沮喪，會在街頭流男兒淚，沒有任何紓緩方法，唯一只靠等待時間沖淡情傷。

Bronny回顧分手經歷，透露西九海旁是傷心地。

Oscar分手會在街頭流男兒淚，但整體還是偏理性。

作為OneUp第二首派台歌MV，今次內容及故事性「力度」提升，還邀請了柿柿與Santis擔任MV女主角，期間Bronny與Oscar要分別跟她們拍攝親密鏡頭，令Bronny、Oscar大呼尷尬，Bronny說：「多謝公司安排，對於入戲係好有幫助，我哋今次各有故事，我就同杮杮，Oscar同Santis，我哋各自有自己女主角，但一開始，喺溝通上都有啲尷尬，唔敢講嘢，之後熱咗身就OK啲，到埋位就冇咗包袱。」Oscar就表示：「第一次同女主角拍情侶橋段嘅戲，未試過咁近距離接觸，真係怕醜。」

Bronny同柿柿一對。

Bronny坦言一開始溝通上都有少少尷尬，需要時間熱身。

仲有沙灘燭光晚餐好浪漫。

Oscar未試過拍攝時同女仔有咁近距離接觸。

不過今次MV另一亮點，絕對是Oscar首度在鏡頭前半裸出浴、濕身騷肌，而拍攝出浴戲前，Oscar坦言十分緊張，又狂做掌上壓谷肌：「都幾緊張！雖然對自己身材有信心，但始終有好多人睇住，一隊Crew都十幾個人望住我，真係好尷尬，好彩入到浴室，狀態轉換咗啲，成件事先冇咁尷尬。」至於被問到拍出浴鏡頭還是跟女主角親密戲尷尬？Oscar就表示：「我會形容同女主角開頭拍嗰一兩幕係最尷尬，最大尷尬係未熟對方，唔知佢性格係點，又未傾過偈，一嚟差不多面貼面，幸好之後傾過偈熟絡了，成件事先冇咁尷尬。」

Oscar首度在鏡頭前半裸出浴、濕身騷肌，事前緊張到狂做掌上壓谷肌。