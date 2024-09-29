吳浩康自爆經濟轉佳 或為張致恆介紹工作

吳浩康、Kiri T日前出席出席港鐵45周年嘉年華「Chill Fun 鐵路樂園」，二人活動獻唱多首歌曲炒熱全場氣氛，不少家長帶同子女捧場！吳浩康表示想帶愛子參與，但媽媽早安排其他活動未能同行：「我看到外面有很多攤位，聽日都應該有機會嚟多次！依家工作都可以自己就時間，所以平日有時間都帶佢去玩，反而星期六、日忙教會服務，10月仲會參加佈道會。」佢仲話平時晨早開工會坐港鐵，但乘客都未瞓醒冇人要求合照。

提到早前遠赴澳洲街頭表演，吳浩康就表示為移民港人解「思鄉情」：「其實我係去報道會同傳教，同當地朋友傾開知道大家都有思鄉，所以即席街頭表演比大家開心吓！有啲人話我『唔係沒錢的咩？點解咁有錢飛去澳洲做Busking？』，其實是誤會啦，機票係人地買比我嘅，我都坦白講，我其實經濟狀況同工作狀況都已經改善咗很多，多謝大家關心！艱難時期同大家分享，依家好啲都會同大家講。」佢表示近期社會經濟差，唔少建築工友開工不足，而好友張致恆呻開工不足，再度網上借錢，Deep就話二人未有提及呢個話題：「我同Steven兩個都是男人，男人的關係和友情一般都是等對方有需要才開口，那我就看看怎樣配合。（會唔會介紹佢開工？）如果客人有興趣找到我，我都會介紹比佢。（你對佢有信心？）客人有興趣咪介紹之嘛，又唔係我請佢！」

同場的Kiri T就話冇擔心演出下雨，仲話落雨夠浪漫適合自己歌曲：「台下有很多小朋友、粉絲，我覺得很可愛。我想快啲做完野出去玩攤位，雖然唔係高手但都想過吓癮。平時去錄音室都會坐港鐵出入，但冇化妝就會撞到Fans，喺我最冇打扮嘅時候見面！」提到演唱會舉行在即，Kiri T就話無法加場，盼在更大場地做個唱：「我會一齊做音樂的朋友做嘉賓，仲有啲我幫佢作歌嘅歌手一齊玩，所以大家期待吓！」