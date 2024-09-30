Dear Jane澳門演唱會圓滿結束 預告明年5月紅館見

由棋人娛樂主辦，Dear Jane一連兩晚（28-29/9）於澳門的倫敦人綜藝館舉行的《Dear Jane Live at The Londoner》 演唱會圓滿結束，這次是Dear Jane首次聯同弦樂、敲擊樂等樂器演出，一次期間限定音樂共融演唱會。演唱會全晚氣氛熱熾，6000名觀眾與Dear Jane不時大合唱，令昨晚尾場（30/9） 因聲音不適低失度，需要吸氧氣味、飲咸竹蜂的Tim也愈唱愈精神。演唱會結束前，Dear Jane更宣布重磅喜訊，明年是樂隊踏入成軍20周年，為感謝fans沿路不離不棄，明年5月Dear Jane約定大家，紅館見！

《Dear Jane Live at The Londoner》舞台闊逾53米，以兩層式設計，有Dear Jane樂隊原有的樂器、Keyboard及和音，也有今次聯乘的三套敲擊大鼓、4位小提琴手、1位中提琴手、1位大提琴手融入當中；為拉近Dear Jane與兩邊觀眾距離，台左台右亦額外為鼓手Nice擺放了兩套鼓，讓觀眾甫進場已感受到今次演唱會音樂上將帶來的震撼氛圍，演唱會亦在一眾弦樂手拉奏下正式揭開序幕，Dear Jane4位成員Tim、Howie、Jackal及Nice在新編曲加上弦樂下，唱出《銀河修理員》、《懷舊金曲之夜》、《脫骹的華爾茲》、 《經過一些秋與冬》及《不許你注定一人》。

進入演唱會第二部分，回歸Dear Jane式經典搖滾音樂前， 四人在台上感謝一眾弦樂手，Tim說：「大家請畀多啲掌聲背後出色嘅弦樂手。今次演唱會改編咗唔少歌，加入咗弦樂。倫敦人呢兩場騷可以話係one-off，大家有得睇、有得聽好幸福。剛才係帶大家進入情緒，宜家就會開始upbeat。」隨即唱出了《 碌架床》、《搖滾理髮廳》、《約翰與洋子》,《Dear Christmas》及《2084》，四人還邊唱邊遊走台兩邊與fans打招呼，炒熱氣氛。

緊隨著進入Dear Jane crossover敲擊樂部分。分布在台左、中、右三名鼓手，一下一下重擊，節奏分明激鼓聲後，《Yellow Fever》音樂響起，全場一起：「uh oh yellow fever you got me⋯⋯」，演唱會進入高潮，Dear Jane還一口氣唱出《永遠飛行模式》、《愛我別走》、《人類不宜飛行》及《地球空心論》等。來到演唱會尾聲部分，「 Dear Rock」式歌曲上場，先後有《為何嚴重到這樣》、《到底發生過什麼事》、 《聖馬力諾之心》及新歌《多謝你自己》等，而本身沒有安排encore的Dear Jane，兩場演唱會都因fans熱情下，發放彩蛋。

Dear Jane頭場結束後，觀眾encore之聲此起彼落，令準備落台的Nice走回咪前清唱出了：「寧願沒擁抱共你可到老….」，意想不到6000歌迷竟然跟著一起唱，Dear Jane頓時一臉意外又開心，最後在《祝君好》下Dear Jane正式和觀眾再見。而昨晚尾場，DearJane在唱出最後一首《無憾的生存》前，再次感謝澳門觀眾的熱情，因為打從去年9月舉行澳門第二個演唱會，或是今次倫敦人演唱會，門票一律火速售罄，Tim說：「我哋同澳門、9月都好有緣份，9月份嚟到澳門都見到大家，都會有咁（好）嘅氣氛，我哋好想做一件事，每年9月都嚟澳門開騷好唔好？」觀眾即時歡呼尖叫，但更想不到是，在完騷全場不捨大叫encore時，Tim出奇不意拋出終極喜訊，說：「今晚真係玩得好開心，本身無咩特別plan過encore，既然你哋又咁熱情，喺到我話俾大家知，2025年5月紅館見。」隨即Dear Jane在十周年時推出的歌曲《二十年後的歌》響起，Nice再感觸又興奮說：「都係呢一句，好開心我哋嘅歌一齊成長，係第一次紅館講嘅，所以我哋繼續做，一齊成長、一齊進步，就咁簡單。」然後Dear Jane 唱出了《二十年後的歌》，為兩場《Dear Jane Live at The Londoner》演唱會正式圓滿落幕，Dear Jane約定大家，2025年5月紅館見！