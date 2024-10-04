劉德華演唱會澳門站　全新造型近30首金曲串起重要歷程

《今天...is the Day劉德華巡迴演唱會2024 – 澳門站》，昨晚在澳門最大的室內綜藝館——銀河綜藝館開鑼。剛剛度過生日的劉德華，精選了近30首歌曲，串聯起劉德華出道以來所經歷的重要時間表，與歌迷一同在音樂中從過去走到「今天」。當晚有逾萬名粉絲前來感受這場音樂盛會。有粉絲在場外候場時激動地表示，正如這次演唱會的主題一樣，「我等了好久，終於等到今天！」

劉德華以一身藍白色帥氣西裝造型登場，盡顯皇者風範。（大會提供）

狀態大好，全晚不遺餘力獻唱。（大會提供）

演唱會開場時，劉德華以一身藍白色帥氣西裝造型登場，盡顯皇者風範。為配合演唱會主題，他更特別以《今天》作為開場曲。歌迷們紛紛表示十分感動，因為他們期盼了很久，終於等來了澳門演唱會，深深感受到開場曲中的「等了好久終於等到今天，夢了好久終於把夢實現」的意境。歌迷們齊聲合唱，情緒高漲，彷彿時間回到了劉德華出道的輝煌歲月。當經典金曲震撼出場時，如深情款款的《冰雨》、氣勢磅礴的《上海灘》、情意綿綿的《忘情水》，現場氣氛愈加熱烈，多樣化的音樂風格也展現了他作為音樂人對藝術不斷創新的追求。當晚劉德華獻唱傳唱度極高的粵語歌，包括《心只有你》、《一起走過的日子》、《我恨我痴心》等，每首歌都引起全場歌迷的熱情回應，而《親愛的小孩》更是劉德華特別為澳門歌迷準備的禮物。

為配合演唱會主題，他更特別以《今天》作為開場曲。（大會提供）

在過去的巡演中，劉德華不僅帶來了動人的旋律，還以其親和力和對粉絲的寵愛著稱，通過現場互動營造出溫馨的氛圍而被粉絲們津津樂道。澳門站也不例外，劉德華在台上風趣幽默，與粉絲互動頻頻，分享了溫馨回憶，讓現場充滿了歡聲笑語。接近尾聲，演唱會以《17歲》作為安歌前的最後一首歌曲，回顧劉德華的演藝生涯，掀起高潮。

接近尾聲，演唱會以《17歲》作為安歌前的最後一首歌曲，回顧劉德華的演藝生涯，掀起高潮。（大會提供）

劉德華在台上風趣幽默，與粉絲互動頻頻，分享了溫馨回憶，讓現場充滿了歡聲笑語。（大會提供）

最後來到安歌環節，劉德華換上一身粉紅色西裝再次登場，一連演唱了5首歌曲，並以《真永遠》作為壓軸，回顧與粉絲們共同走過的音樂旅程，也借這首歌表達自己希望能陪伴歌迷到永遠，為歌迷唱到永遠的願望，感動的氣氛在全場瀰漫。歷時超過兩個半小時的演唱會，無論是抒情歌，或是唱跳金曲，均震撼人心。

會場以3,250平方米的面積、28米的高度，以及無視覺遮擋設計和高清播放技術，為這場演唱會的呈現提供了完美的演藝場地。（大會提供）

除了金曲帶給歌迷的心靈震撼，今次演唱會的舞台效果別具特色，多塊LED巨屏在舞台上自由組合，配合歌曲主題呈現出不同的光影效果，如《中國人》時逼真的巨龍，《上海灘》時復古的上海建築等。銀河綜藝館以3,250平方米的面積、28米的高度，以及無視覺遮擋設計和高清播放技術，為這場演唱會的呈現提供了完美的演藝場地，令全場觀眾360°全方位沉浸式欣賞舞台表演的動人細節。