Eason杭州演唱會被觀眾要求除衫：我是一塊還未煮的東坡肉

Eason《Fear and Dreams世界巡迴演唱會》杭州站，上周國家游泳隊的王長浩、徐嘉余 、張雨霏、潘展樂去捧場後，昨晚再有泳隊隊員到訪支持。昨晚第4場告六人之一的孫佳俊，「洪荒少女」傅園慧，混合泳選手葉詩文，教練吳越均來捧場。

原來孫佳俊是Eason忠實歌迷，上周沒來是因為要去參加9月28日全國游泳錦標賽比賽，當天他拿到金牌，更破了50米蛙泳亞洲紀錄！由於非常喜歡Eason ，他早於今年五月份自行購票於武漢看了Eason的演唱會，但超級Fans絕不能錯過第二次機會，所以昨天他爭取時間又到來捧場，還特別學了一句廣東話跟Eason打招呼，「你好！我係孤泳者孫佳俊！」接著又握著偶像的手激動表示，「我最喜歡你2012年成都演唱會，唱得特別好」被說到他特地買了五月Fear and Dreams武漢站門票入場觀看，他說：「對啊，那次是我人生第一次看演唱會，我第一次看的演唱會就是你的，我真的真的特別喜歡你！你的歌聲給我帶來很多力量，我天天聽。」

Eason開心表示，「你們也為大家帶來很多力量啊！武漢你看了，今天內容上應該有一些不同，希望你喜歡。」孫佳俊又把他參加奧運的整套裝備: 泳帽、泳鏡，什至泳褲，也給Eason準備了一套作禮物，Eason拿到滿手禮物，大笑道，「我可以假裝是國家隊去游泳了。哈哈。」

到跟葉詩文合照時，Eason又笑道，「終於有游泳隊員跟我差不多身高，不用我站在旁邊像個小矮人，哈哈。」打招呼過後，Eason又鬼馬用了 「洪荒少女」傅園慧的金句，跟大家說，「我會用『洪荒之力』去表演！」游泳隊就不停叫他 :「 加油！加油！」演出過後，Eason於IG上發放跟他們的合照，寫下：很高興又認識到四位新朋友，吳越，葉詩文，孫佳俊和傅園慧。希望你們今晚有好好享受到整個旅程，吸取到一些好能量再發放到賽場上哦！耶～

在Talking環節時，Eason表示，「自己的腰最近很酸，有點不好意思，本來不想說出來，免大家擔心，大家看我今天的動作，可能有異樣，是因為我穿了腰封。」此時有觀眾大叫他除衫，Eason就笑道，「什麼？脫衣服？我又不是吳尊，你們認識吳尊嗎？他打網球的肌肉好好看，我是一塊還未煮的東坡肉，好吃不好看，哈哈哈。」

昨天是Eason女兒包包(陳康堤)20歲生日，包包大個女就另有節目沒來看Daddy演出，阿徐一早已經於IG Story上轉貼滿朋友及歌迷給包包的祝福，以及包包由細到大的可愛影片及照片，身為媽媽，就只貼上女兒一路長大的背影，寫上Chapter 20。而Daddy陳奕迅，就為包包特別於Encore時，揀了《天下無雙》這首歌，給寶貝女做生日禮物，「我今天身邊有一個非常特別的人過生日，但是我沒有辦法跟她在現場，所以我想到有一首歌想要唱給她聽，希望你們也喜歡。「從前沒講 今次要說多謝你，我有你給的愛因而完全。」直接告訴包包，誰人是他心裏至愛生命至尊。