Nowhere Boys首場騷與觀眾互放紙飛機 ：成個台都係原來好跣腳

寰亞樂隊Nowhere Boys一連三場「NOWHERE BOYS《US》LIVE 2024」，昨晚（4日）在西九文化區大盒舉行第一場演出，全場爆滿。好友陳柏宇、小肥和黃妍、廿四味成員阿肥、HotCha成員Regen，以及寰亞小師弟洪端珙等捧場。觀眾反應熱烈，揮動燈牌、應援毛巾等台下又唱又跳，主音Van和鼓手Nate更興奮到除衫，大騷六舊腹肌，全場尖叫。

出道九年，Nowhere Boys舉行過不同形式演唱會，今次加入演戲元素，每位成員都有一個角色設定，穿梭台下席觀眾之中演戲，讓每首歌都更有連貫性。Van預告三場演唱會不同歌單，以滿足歌迷網上點唱要求，笑言許願池顯靈。

昨晚開場嘉賓女團Beanies成員Kay表演後，Nowhere Boys 正式登場，以《我們的航海時代》、《掹藤》、《信之卷》和《我們的移動城堡》為演唱會揭開序幕。他們除了唱歌更大騷音樂造詣，成員「漁佬」拉小提琴、鋼琴、口琴、三角鈴、低音結他、打鼓等玩盡台上所有樂器，表演一人band，全場掌聲。騷後他們透露低音結他手Hansun亦精通多種樂器，期待他的表演。

之後唱新歌《放飛之旅》時，Nowhere Boys與觀眾互放紙飛機。事後Van笑言：「我之前幻想同觀眾一齊放紙飛機，好浪漫，點知現實好搞笑，我仲畀紙飛機篤中幾次。」結他手Ken笑說：「成個舞台都係紙飛機，原來好跣腳！」

當他們演唱《天外飛仙》和《狂想曲》時，台下觀眾又唱又跳，Van和Nate興奮除衫曬腹肌。以往只有Nate是「肌肉擔當」，如今再添一人，Van笑言希望下次加入其他成員。原來Van為今次開騷三個月狂減超過30磅，全因偶像鄭伊健一句說話：「伊健睇完我哋之前嘅演唱會影片後，佢畀我嘅意見係『減肥』，於是我應承佢，一定會做到，就喺今次演唱會兌現。」昨日伊健生日，雖然他沒有到場，但送上果籃為他們打氣，Van對果籃愛不釋手，笑言：「我食完啲生果會將啲種子攞去種，伊健將佢嘅種子交畀我。」

Encore時，Nowhere Boys換上今次演唱會專屬版白色tee演唱《地球候機室》、《大步走》和《我在》，期間Van感觸落淚，其他成員亦眼濕濕。他說：「《大步走》係8年前作品，唱呢首歌時諗返Nowhere Boys每一次演出嘅點滴，望到台下觀眾，諗到佢哋陪我哋走到呢一步。其實我要對觀眾道歉，作為主音唱歌時喊會影響表演，但真係好感動。」