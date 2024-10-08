李幸倪主持歌唱大師班　為學員親授歌唱及舞台演繹技巧

為年青人提供免費星級訓練及大型演出機會的《天生我才達人秀》，將於 11 月 8 日晚上，假中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前戶外空間舉行大型匯演。距離演出尚餘約一個月時間，18 位入圍者正密鑼緊鼓地接受資深音樂人盧冠廷、人氣歌手李幸倪（Gin Lee）以及著名形象設計師劉天蘭的大師班訓練，務求以最佳狀態跟一眾著名演藝界人士同台演出，其中由 Gin Lee 主持的歌唱大師班於 10 月 3 日晚上舉行，而《天生我才達人秀》的藝術總監、導演及監製陳恩碩亦親臨現場，為一眾學員打氣。

Gin Lee 由淺入深地教授歌唱基本技巧和理論，包括聲帶運用、呼吸及咬字等。（大會提供）

每位學員都專心聆聽。（大會提供）

Gin Lee 與《天生我才達人秀》的藝術總監、導演及監製陳恩碩合照。（大會提供）

課堂開始時，Gin Lee 首先由淺入深地教授歌唱基本技巧和理論，包括聲帶運用、呼吸及咬字等。在 Gin Lee 帶領學員們進行一連串開聲練習後，學員分組演繹歌曲，由 Gin Lee 逐一點評，對症下藥地給予專業意見，並提供練習建議。能夠得到星級導師親自指導，一眾學員均表現雀躍，同時亦把握珍貴機會請教有關歌唱技巧、舞台演繹以至作為歌手的必備條件等問題，由 Gin Lee一一細心解答及指點迷津。Gin Lee 同時分享在演藝發展上的心路歷程，鼓勵學員們面對困難時要保持正面心態，將挑戰視作學習和進步的機會。

歌唱大師班完結後，Gin Lee 有以下分享：

問：為甚麼會支持《天生我才達人秀》這個活動？

答：《天生我才達人秀》為有才華、有熱誠的年輕人提供一個在舞台上發光發亮的機會，實在別具意義，絕對值得支持。我十分榮幸可以參與其中，期望透過分享自己的經驗和心得，向這班充滿熱血和魄力的年青新秀在追夢路上給予鼓勵。

Gin Lee發覺每位年輕人除了有基本功，從選歌以至演繹方式等亦體現出他們對表演充滿個人想法。（大會提供）

問：為學員主持歌唱大師班後感覺如何？

答：每位年輕人均有備而來，水準之高，令人驚喜！讓我看見他們除了具備先天條件，同時亦付出很大的努力。除了演唱技巧上的心得外，我亦希望透過分享面對困境的方法和心態，讓他們知道自己值得擁有愛，未來在音樂以至其他範疇中都可閃閃發光。

問：你覺得學員有甚麼優勢？

答：跟大家相處交流後，發覺每位年輕人除了有基本功，從選歌以至演繹方式等亦體現出他們對表演充滿個人想法。透過《天生我才達人秀》的專業指導和輔助，相信他們在音樂和表演技巧以至面對壓力的心態等各方面均會有所成長。

問：你覺得學員有甚麼最需要注意及改善的地方？

答：除了在開聲、呼吸等歌唱技巧上需要進一步加強外，我覺得更重要的是建立健康心態，正面應對各種難題，更加相信自己，同時亦要發掘和欣賞個人獨特之處。當然還要加緊練習，為演出作好準備。

Gin Lee希望學員享受一群人一起成長和進步的過程，定會成為一段重要的美好回憶。（大會提供）

問：面對壓力時，要如何調節自己的心理和狀態去完成表演？

答：懂得將壓力轉化為動力十分重要。因此，上台前不要只顧和其他人談天說地，要預留空間讓內心平靜下來，將注意力放回自己和表演上，亦可以透過呼吸練習和拉筋等讓身體放鬆。此外，表演前練習和準備充足，自然亦可更享受舞台。

問：對《天生我才達人秀》的參加者有甚麼寄語？

答：希望大家好好把握這個難得機會，享受一群人一起成長和進步的過程，定會成為一段重要的美好回憶，當中的得着亦會幫助大家的未來發展。最後祝願大家在 11 月 8 日發揮最好狀態和演出成功！