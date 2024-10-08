Coldplay巡演一票難求爆不再創作新歌　曾預告2025年發行最後專輯

英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月9、11及12日，假啟德體育園舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。昨日（7日）率先開放的「藝人優先訂票」在20分鐘門票已經售罄，掀起搶飛潮及黃牛飛湧現。日前Coldplay亦推出了首張以環保黑膠唱片形式推出的專輯《Moon Music》，但原來Chris Martin曾預告最後一張專輯將於2025年面世。

日前Coldplay推出了第十張專輯《Moon Music》。

《Moon Music》是首張以環保黑膠唱片形式推出的專輯。

在推出第十章專輯《Moon Music》前，Coldplay對上一張專輯《Music of the Spheres》已經是2021年，當時主音Chris Martin曾在BBC Radio 2的聖誕特輯中透露，Coldplay只打算推出12張專輯，並透露餘下的專輯中其中一張會是音樂劇電影的配樂，而最後一張專輯會在2025年會發布。：「我們之後只唱巡迴演唱會，或還會再跟別人合作，但Coldplay的作品在2025年就會畫下句點。」

Chris Martin曾預告Coldplay將會在2025年發行最後專輯。（IG圖片）

Coldplay由Chris Martin、Jonny Buckland、Will Champion及Guy Berryman於1996年成立，其後在2000年發行首張專輯《Parachute》，收錄在專輯中的歌曲《Yellow》和《Trouble》好評如潮，更奪得2002年格林美獎最佳非主流音樂專輯獎。樂隊去年開始舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》，日前亦推出了新專輯，有大批樂迷都沒想到Coldplay會有不再創作新歌的一天。