黎明新歌《七⼗⼆變》化身「高傲」「大師兄」　AI製作MV網民激讚

天王黎明相隔1年多，今日（9日）宣布推出新歌《七⼗⼆變》，並在Facebook留言表示：「秋風起！巴B Q！咪着涼！燒燶咗！禁食佢！出新歌 之 黑話題：『七十二變』」，有大批樂迷大讚黎明的新歌歌詞有意思，聽完有窩心的感覺。

今次黎明新歌《七⼗⼆變》MV以AI製作，雖然成本比拍攝MV低，但似乎效果不錯，亦獲得樂迷喜愛，更有人讚黎明非常緊貼科技及非常幽默：「真是唯一走在時代的尖端的藝人！」MV中，為設合主題七十二變，黎明化身不同電影經典角色，包括孫悟空、《劫後重生》流落荒島的湯漢斯、《功夫》包租婆、《破壞之王》斷水流大師兄、《賭神3之少年賭神》的高傲、《阿拉丁》燈神等。

《劫後重生》流落荒島的湯漢斯，仲有排球wilson。（MV畫面）

包租婆！（MV畫面）

係咪斷水流大師兄？（MV畫面）

《賭神3之少年賭神》的高傲。（MV畫面）

《阿拉丁》燈神。（MV畫面）

《甜蜜蜜》？（MV畫面）

湯漢斯扮黎明扮甜蜜蜜。（MV畫面）

《七⼗⼆變》

曲：WE5

詞：林日曦

編：何丙 / WE5

監：何丙

我要變鼬太知操弄火焰

嚴寒時期讓你可以取暖

如前⾏全是怪蟲由我化⾝

哥斯拉給踩扁

世界太過沉悶⽽無法改變

為你去變做技安落⼒去表演

哪怕你誤上荒島急需湯漢斯

我盡⼒客串

⽤盡辦法去變⾝想擠出七⼗⼆類⼈

來為你東奔⻄走解⼀千種困

無論做打⼿、跑腿都永遠配合

⼤量⾓⾊業餘地寄⽣

逐個變⾝想假裝輕鬆⼗項萬能

胡亂試試處理每個難題核⼼

唯求在不可猜測的這個世道

讓你稍安⼼

好比三尖七⾓和圓形相加

就算性格上不匹配可修改它

美冴答應下嫁成全我變有擔當的廣志

撐起這家

⼀天比⼀天更加奇怪天氣

為你去努⼒變格古洛練壯⼿瓜

要信我或有天懂出龜波氣功

與現實對打

⽤盡辦法去變⾝想擠出七⼗⼆類⼈

來為你東奔⻄走解⼀千種困

無論做打⼿、跑腿都永遠配合

⼤量⾓⾊業餘地寄⽣

逐個變⾝想假裝輕鬆⼗項萬能

胡亂試試處理每個難題核⼼

⼈物設定帥氣但⾒諒我現實裏⼿會震

盡善盡美我⾄少想擠出七⼗⼆類⼈

來負責開⾞、捉蚊、執枱跟搬櫈

無論做沙包、攬枕都痛快上陣

熟讀秘笈聚神練結⼿印

讓我變⼩軍踩單⾞⼀直慢慢⾏

途上那⾸經典歌我從頭再哼

微風撲⾯載你蕩到舊宇宙沒有需要再

逼迫出更多分⾝