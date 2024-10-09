Coldplay演唱會｜Live Nation優先訂票售罄　明早10時公開發售

英國殿堂級樂隊Coldplay即將在2025年4月9、11及12日，假啟德體育園舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。今早11時（9日）率先開放「Live Nation會員優先訂票」，《香港01》等待了近45分鐘仍未能擠進訂票系統，而門票於中午12時已經售罄，只剩下少量VIP體驗門票。不過未能成功訂票的市民無須灰心，明早10時將會在Cityline公開發售，大家還有機會搶票。

Coldplay即將在2025年4月9、11及12日，假啟德體育園舉行巡迴演唱會《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》。（IG圖片）

Coldplay明年殺入啟德體育園開騷。（IG圖片）

今早11時率先開放「Live Nation會員優先訂票」，《香港01》記者準時進入網站已需要排隊輪候，網頁不斷自動刷新，直至早上11時43分仍未能擠進訂票系統。有網民表示11點02分已能進入系統，可惜網頁顯示暫時沒有門票（Temporary no ticket available），選擇其他場次同樣現時沒有門票。

《香港01》等待了近45分鐘仍未能擠進訂票系統。（網頁截圖）

門票於中午12時已經售罄。（網頁截圖）

Coldplay香港演唱會詳情

Coldplay香港演唱會｜門票價錢

《Coldplay: Music Of The Spheres World Tour》分了7種票價，包括：

企位票價：$1399

座位票價：$399、$699、$999、$1299、$1699及$2099

Coldplay香港演唱會座位表。（IG圖片）

門票開售日期：

藝人優先訂票：2024年10月7日

Klook獨家演唱會套票：2024年10月8日

Live Nation 會員優先訂票：2024年10月9日

公開發售：2024年10月10日