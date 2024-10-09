邱彥筒Marf首推慢歌剖白內心不快混亂情緒　與George再續前緣

女團COLLAR成員Marf邱彥筒，昨日（8日）推出年度第二首個人單曲《心好細 <3》，歌曲一改以往跳唱風格，旋律偏慢，是Marf出道以來首支慢歌，內容道出她心底裡的不快及自身問題，絕對是一首個人化的作品。為迎合歌曲內容，今次MV比較「戲味濃」，因此Marf特意邀請劇集《那年盛夏我們綻放如花》的好拍檔歐鎮灝（George）擔任MV男主角，實行在熒幕「再續前緣」。

《心好細 <3》MV比較「戲味濃」，因此Marf特意邀請劇集《那年盛夏我們綻放如花》的好拍檔歐鎮灝（George）擔任MV男主角，實行在熒幕「再續前緣」。

歌曲《心好細 <3》由馮允謙編曲、周耀輝填詞，是一首已籌備兩年的作品，Marf指：「呢首係自己第一首慢歌，係好Personal嘅作品，亦係一首幾唔開心嘅歌，我同周耀輝老師錄咗一個長達9分鐘嘅錄音，入面有好多好混亂嘅情緒，佢幫我整合返，寫咗呢首歌，所以我好喜歡歌詞。」作為出道後首支慢歌，Marf表示在演繹上有點緊張：「呢首歌喺曲風上係我好鍾意嘅嘢，不過我有啲緊張，因為聲音嘅考量多咗，其實我幾喜歡唱呢種節奏，如果係跳舞嘅話，一定係快歌好玩啲。」

Marf首次推出慢歌，她說歌曲蘊含很多自己的混亂不快情緒。

雖然《心好細 <3》並非以愛情為題，但為容易令大家理解，MV以愛情作切入點，藉以呈現出Marf心底裡的安全感及自身問題，故今次MV亦偏向劇情化，Marf表示：「今次搵George做男主角，其實係我同佢有個情意結，大家一齊拍劇，共享咗大家嘅第一套刻骨銘心嘅劇，我相信呢個組合，觀眾會想再睇。」Marf透露本身希望跟George在MV拍一些災害、逃脫等鏡頭，可惜未有機會。George則指自《那年盛夏我們綻放如花》後，相隔兩年再度合作，笑言有點緊張：「初初有少少緊張，之後就OK。有個場口要我偷望Marf都幾難忘，明明知佢係邊個，又要好似唔知咁，畫面好搞笑。」

Marf說歌曲以愛情作切入點，藉以呈現出Marf心底裡的安全感及自身問題。

Marf曾與George合演人生第一套劇《那年盛夏我們綻放如花》，認為有情意結，要搵對方合作。

George說相隔兩年再度與Marf合作有點緊張：「有個場口要我偷望Marf都幾難忘，明明知佢係邊個，又要好似唔知咁，畫面好搞笑。」

至於Marf在MV中除了考演技，亦要考耐力，皆因其中一幕，她要在天時暑熱下戴著熊啤啤頭套上陣，對此Marf謂：「係熱嘅，但一坐埋一邊就好易瞓着，都好舒服。」