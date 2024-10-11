馮允謙自爆十幾年前已經被衛蘭迷住　繼而入行做歌手終圓夢

「唱作王子」馮允謙（JayFung）昨日（10日）在紅館舉行《the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024》第二場，陳健安、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、岑寧兒、陳詠謙、AGA和洪端珙等捧場。觀眾反應熱烈，跳唱快歌時，JayFung一呼百應，觀眾紛紛站起來跟他一齊跳舞，之後唱慢歌時揮動手幅和手機燈，encore時更全場大合唱《一步一悔過》，JayFung表示好感動。

唱作王子」馮允謙（JayFung）昨日（10日）在紅館舉行《the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024》第二場，陳健安、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、岑寧兒、陳詠謙、AGA和洪端珙等捧場。

唱作王子」馮允謙（JayFung）昨日（10日）在紅館舉行《the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024》第二場，陳健安、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、岑寧兒、陳詠謙、AGA和洪端珙等捧場。

唱作王子」馮允謙（JayFung）昨日（10日）在紅館舉行《the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024》第二場，陳健安、盧慧敏（Amy Lo）、雲浩影（Cloud）、岑寧兒、陳詠謙、AGA和洪端珙等捧場。

昨晚第二場演唱會，JayFung換了新歌衫，他穿著STEVEN PASSARO西裝與星級和音團隊合唱《冬日寂寞考》，大展唱功後到台邊飲水抹汗，觀眾尖叫，JayFung即帶貨演唱會版毛巾，全場爆笑。之後他換上HOMOLOG Paris白色長褸唱《收到收到》、《愛斯基摩人之吻》和《給你幸福 所以幸福》等冧歌。

第二場演唱會，JayFung換了新歌衫。

JayFung即帶貨演唱會版毛巾，全場爆笑。

表演嘉賓衛蘭（Janice）出場，全場歡呼，他們合唱英文歌《Like I’m Gonna Lose You》後，JayFung自爆十幾年前因被Janice歌聲迷住，決定入行做歌手，昨晚終於紅館合唱，夢想成真。JayFung說：「Janice對我嘅音樂路向好重要，因為入行前我喺加拿大，睇電視見到一個女仔喺遊戲節目裏面唱歌。嘩，呢個女仔唱歌咁好聽嘅！後來知道佢好似我咁鍾意R&B，又好似我咁睇中文要睇拼音，我叫『火星文』，當時希望有一日可以同呢個女仔同台唱歌。」之後JayFung成為歌手，3年前他們終於合體，在九展舉行了兩場音樂會。

JayFung自爆十幾年前因被Janice歌聲迷住，決定入行做歌手。

表演嘉賓衛蘭（Janice）出場，全場歡呼，他們合唱英文歌《Like I’m Gonna Lose You》。

「我終於夢想成真，等咗好耐嘅機會，真係超掛住我哋做咗嗰兩場騷，之後我好想喺紅館演唱會同Janice分享舞台。」昨晚JayFung第二個夢想也成真，Janice表示好感動，她對JayFung說：「I’m so proud of you！我覺得你嘅聲音喺呢行係好獨特。No one can sing like you！」全場掌聲歡呼。

JayFung好想喺紅館演唱會同Janice分享舞台。