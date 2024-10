馮允謙個唱尾場胸襲嘉賓Ian哄動全場　蘇志威帶索女兒捧場

Jay Fung馮允謙在紅館舉行一連三場「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」,昨晚(11日)尾場邀請MIRROR成員陳卓賢(Ian)做嘉賓,當二人合唱Jay為Ian作曲的《DWBF》時,Jay突然出手摸Ian胸,全場尖叫,Ian呆了半秒。其實早在三年前他們第一次合體舉行「我是現場002」音樂會時已發生過,昨晚算是延續他們「傳統」打招呼方式。

Jay Fung演唱會上大騷麒麟臂。

馮允謙自爆唱到流鼻血。

三場紅館騷圓滿結束。

他們台上憶述初次合作情景,Jay表示當時互不認識,Ian笑說:「我識你,但你唔識我。」Jay說:「只係未互相認識啫!」Ian表示多謝Jay邀請,原來去年Jay首個紅館騷時已曾邀請Ian做嘉賓,但當時Ian忙於拍劇,今次再度邀請,Jay說:「我話第二次問你啦,如果都唔得,我就好傷心!佢話: 『Trust me bro,無論點都好,I’ll be there!』多謝Ian,等咗3年再有機會一齊唱歌。」Ian揚言是Jay的歌迷,最喜歡其作品《Me and the Moon》,原本好想今次唱,但此歌已在他出場前唱了,所以選了《DWBF》合唱,之後Ian獨唱《地球上的最後一朵花》。

邀請Ian做尾場嘉賓。

二人私下好老友。

Jay突然胸襲Ian。

搞到Ian好尷尬。

昨晚兩度Encore,Jay換了演唱會版黑色tee出場,揚言歌單已唱完,觀眾吶喊不同歌名點唱,Jay笑說:「好嘈,我咩都聽唔到。我有睇你哋啲Comment 架,『Jay Fung做咩唔唱舊歌?』我唱舊歌,你哋係咪會一齊唱先?我唱你哋唔唱,我嬲架!」Jay式撒嬌好搞笑,然後大合唱《我好想你》全場燈海,場面震撼。之後歌迷又不肯散場,Jay唱《生不逢時》後向歌迷飛吻揮手道別,一連三場演唱會在歡呼聲中完美落幕。

出盡渾身解數。

Jay Fung事後解釋無意胸襲Ian。

Jay透露唱到流鼻血

完場後接受記者訪問時,Jay解釋無意胸襲Ian,只是想「俾膽佢」,拍拍他打打氣。Jay還透露趁Ian唱歌時,他落台換衫期間突然流鼻血,令他一度猶豫應否終止演唱會,最後他堅持上台演出。他說:「當我唱到《約齊靈魂在墳幕開生日派對》時,好驚噴血,所以之後幾首歌我都少少抬頭、向上望,好驚流出嚟!」

三場紅館騷滿結束。

Jay指好驚喺台上流鼻血。

昨晚蘇志威帶埋跟媽媽劉小慧餅印一樣的25歲大女Yumi蘇君蕎一齊睇騷,還有老闆林建岳、梁釗峰、NowhereBoys主音Van與太太Wendy 、MIRROR成員李駿傑(Jeremy)、ERROR隊長梁業、李幸倪(Gin Lee)、RubberBand主音6號與太太Tim Lui、林奕匡與太太李靄璣等好友捧場。

蘇志威帶埋25歲大女Yumi蘇君蕎一齊睇騷。

Yumi同媽咪餅印樣,跟林建岳一齊坐。

Jeremy、肥仔、Gin Lee一齊睇騷。