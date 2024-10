DJ介紹｜私心期待4個即將來港表演的電子音樂單位

近年在港舉辦的國際品牌電子音樂節,以Creamfields為首,加上上年首次來港的S2O潑水音樂節,以及今年回歸的Ultra,三大香港電子音樂節已於2024年逐一圓滿落幕。本以為要等到明年才能再次在大型音樂節觀賞國際DJ的演出,豈料在2024年的最後一個季度,在部份本地音樂節釋出的陣容中,仍能找到不少知名電音單位。今天與各位盤點幾位筆者私心期待的演出單位。

韓國超級DJ - Peggy Gou

Peggy Gou這個名字最先是從DJ Mag百大DJ排行榜中認識,能以亞洲女性的身份在世界主流電子音樂圈佔一席位絕非易事。她自2019年開始便一直榜上有名,而且逐年遞升,縰使現今排行榜的公信力仍有待商榷,但Peggy Gou確實憑著她的成績証明自己。

Peggy Gou生於韓國仁川,小時候移居倫敦,長大後就讀倫敦時尚學院。每逢假日她便流連英國的夜店,後來亦有跟韓國朋友學習基本的DJ技巧,直至某天一位夜店的宣傳人員看到她正在打碟的社交媒體頭像,便邀請她到店演出,很快她便在東倫敦的夜店獲得更多駐場機會。畢業後她移居柏林,一邊在唱片店工作,一邊開始製作自己的音樂,每逢星期日便到當地夜店Berghain,吸收音樂養份,後來她更成為首位能夠在該店演出的韓國DJ。

2013年開始自學音樂製作,直至2016年首次推出EP,2018年更憑《It Makes You Forget (Itgehane)》獲得廣泛關注。雖然是一首韓文歌曲,卻意外地受英語地區的樂迷喜愛,難怪有段時期她會稱自己的音樂做「K-house」,嘗試將韓國元素滲入作品中。

2023年夏季,一首《(It Goes Like) Nanana》助她更上一層樓,打開主流市場的知名度。 網上一段短片記錄了Peggy在Lost Nomads音樂節演出時,正在播放尚未推出的《(It Goes Like) Nanana》,而她身後一位口持香煙的觀眾成為影片焦點,加上現場的氣氛熾熱,令短片爆紅。更重要的是歌詞簡單、洗腦,歌曲本身更帶有濃烈的復古音色,散發著90年代的氛圍,很快便能捉住樂迷的耳朵,更定調了她的新專輯《I Hear You》。

Peggy Gou為了在音樂上有更大自由度,在2019年創立了自家音樂廠牌Gudu Records,專注於House和Techno等音樂,更邀請好友們先後推出兩張合輯《Gudu & Friends》,從中能聽到很多傳統夜店音樂以外的電子音樂。同時,Peggy Gou的時尚背景亦令她的事業不局限於音樂,更躋身時尚圈被外媒形容為時尚指標,樂迷可以在11月的Hypefest一睹這位「超級DJ」的演出。

法國電音天團 - Justice

在剛過去的巴黎奧運會,無論是開幕或閉幕禮都充分地展現現代法國音樂。閉幕禮中除了有Phoenix、AIR及Kavinsky等單位現場表演,在運動員進場時的選曲都挑選了法國音樂人的作品。其中法國電音天團Justice的多首作品都有登場,例如《Love S.O.S.》、《Genesis》和最新專輯《Hyperdrama》的《Neverender》,合共出現十多分鐘。

Justice是法國具代表性的二人電子組合,外間經常將他們與另一傳奇法國電音組合Daft Punk相提並論,甚至被形容是Daft Punk的繼承者。他們除了同樣是來自法國的二人電子組合,亦曾擁有同一位經理人,有部份音樂作品的風格相近,對French House的貢獻功不可沒。不過Justice對此並不認同,曾表示他們與Daft Punk亦有很多不同之處。無論如何,兩隊傳奇組合皆代表著富有「French Touch」的電子音樂。

Justice由Gaspard Augé和Xavier de Rosnay組成,二人同樣修讀平面設計,在2003年的一個派對上認識後發現異常投契,很快便成為鄰居並共同製作音樂。當時他們為參加校園電台的混音比賽而把Simian的《Never Be Alone》重新混音,豈料這首Remix讓他們換來法國音樂廠牌Ed Banger的合約,歌曲更在夜店及網上大為流行。後來歌曲在英國重新發行並改名為《We Are Your Friends》,亦陸續為主流音樂人例如Britney Spears和Daft Punk等製作Remix。

Justice以標誌性的十字架作為標記,於2007年推出《Cross》專輯,收錄了向Michael Jackson致敬的歌曲《D.A.N.C.E.》,這首歌以至專輯為他們帶來三個格林美大獎的提名 尊定了他們在電子音樂界的地位。值得一提的是專輯亦收錄了他們第一首發表的原創歌《Waters of Nazareth》,以Distorted Synth作為歌曲主軸,印証了他們與其他同期音樂人,尤其是Daft Punk,之間的分別。11月他們將首度來港並擔任Hypefest第二天的壓軸表演嘉賓。

美國電音鬼才 - Porter Robinson

本地EDM樂迷對Porter Robinson這個名字絕對不會陌生,2016年與Madeon合作的一首《Shelter》為他吸納了更多的粉絲。歌曲不但歌詞和旋律動人,一直深愛日本文化和動漫的Porter Robinson更成功與日本動畫製作公司A-1 Pictures合作,花費超過一年時間製作的MV為歌曲錦上添花。Porter Robinson與Madeon相識多年以來的首次合作,除了令兩人的粉絲都引頸以待,更是令Porter Robinson走出抑鬱症的轉捩點,是一首讓他引以自豪的作品。

Porter Robinson自小便喜愛電玩和動漫,尤其是在12歲時因為哥哥而接觸到音樂遊戲《Dance Dance Revolution》,自此讓他愛上電子音樂,尤其是遊戲中令人感到喜悅的日系電子音樂,對Porter Robinson日後的音樂風格影響甚大。

他起初以網名「Ekowraith」在論壇發表各類音樂,認識了上文提及的多年競敵與好友Madeon,後來他以「Complextro」去戲稱自己的音樂類型,意指他製作的Electro較坊間一般的音樂人更為複雜(Complex)。可能他也沒想過,Complextro自此成為他的標誌,而他在18歲那年推出的《Say My Name》更讓他一鳴驚人,登上Beatport第一位。

Porter Robinson的才能很快便被世人看見,特別是Skirllex。在2011年,Porter Robinson成為Skrillex旗下音樂廠牌Owsla第一個發佈作品的藝人,推出EP《Spitfire》。同年獲Tiësto邀請擔任他巡迴演出的開場DJ。他陸續獲邀與不同電子音樂製作人合作,當中包括與Zedd共同創作在2012年的大熱歌曲《Clarity》,甚至有份參與和音,後來因為歌曲與Porter Robinson當時的計劃方向不一致,才決定在歌曲除名。從以上例子可見,年紀輕輕的Porter Robinson已獲得巨大成就,卻為他帶來沉重壓力。

但日漸公式化的音樂製作,讓Porter Robinson開始厭倦製作為DJ而設的EDM音樂,因此他在2014年推出的個人首張專輯《Worlds》完全是走向另一種風格,推出更能表達內心情感的歌曲。不過他坦言,推出《Worlds》後陷入低潮期,認為自己無法再創作音樂而患上抑鬱症,這亦解釋了如何他相隔7年才推出第二張專輯《Nurture》。

Porter Robinson因音樂成名,亦因音樂患病,但最終卻透過音樂重新站起來。早前他推出了最新專輯《Smile! :D》,更著重歌詞和他的歌聲演釋,他體會到以往的創作較偏向個人主觀角度,故此希望在這張專輯作出改變,專輯巡演亦以現場樂隊模式進行,而不再只是作為一位DJ在台店播放歌曲。相信他在11月尾Clockenflap的表演將可讓樂迷體驗全新的Porter Robinson。

世界DJ大賽冠軍 - A Trak

隨著科技和器材的進步,令成為DJ的門檻降低了,使用現今的DJ控制器很快便能上手。在人人皆DJ的年代,加上社交平台DJ泛濫,令樂迷開始追求貨真假實的Real DJ,而A-Trak絕對是代表之一。

他在EDM黃金年代是當紅DJ之一,與Skrillex和Diplo齊齊登上Billboard雜誌封面;2000年代中期創立Fool’s Gold Records至今,多年來被不同音樂媒體賦予高度評價;2011年憑著《Barbra Streisand》以Duck Sauce身份獲提名格林美「最佳舞曲製作」,著實擁有多項指標性的主流市場成就。

不過真正讓A-Trak與別不同,並非這些虛名,而是他的DJ造詣。在EDM年代的電子音樂節,坦白說觀眾對DJ的技術要求不算高,只要有熱門歌曲、不太差的混音、豐富的燈光和舞台效果,已能滿足大部份參加者。然而A-Trak卻是當時在主流音樂節例如Ultra等,少數仍然會現場做Scratching的DJ。這種表演方式不但對技術的要求高,相對普通混音較有風險。不過流著Hip Hop血液的A-Trak卻堅持這種表演方式,因此他多年來得到很多行業內外的人士尊敬。

A-Trak在15歲便贏得DMC世界DJ比賽冠軍,刷身當時最年輕的勝出者的紀錄,更在3年間一共贏得5個世界冠軍。1999年便以17歲之齡踏上Coachella舞台,直至2000年從比賽生涯退役。其後他開始擔任其他藝人的巡迴DJ,最為人熟知的便是他替Kanye West的巡迴演出擔任DJ,更曾跟隨Kanye West在2006年來港演出。近年他更重新整埋自己的黑膠庫存,以「Digging in the crates」系列影片介紹他海量的收藏 。即管期待A-Trak在11月尾來港於Clockenflap演出時又會跟樂迷分享什麼音樂。