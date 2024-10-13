輕談淺唱不夜天｜《Mộngmee》AMEE：於夢寐中療癒昇華

數年前，筆者曾形容 AMEE Trần Huyền My 陳慧妍為越南流行音樂（VPop）的超新星，因為她的出現十分代表越南新生代的音樂喜好。而她首張專輯《dreAMEE》成績亦相當亮麗，AMEE旋即在VPop領域佔一席位，所屬娛樂公司 ST.319 Entertainment 卻沒有乘勝追擊，除了安排她一些現場演出和廣告聯乘外，幾乎沒有新的正規音樂作品發布。沉寂兩年，終於等到《Mộngmee》的發行，讓粉絲們沉浸在她獨特的音樂世界中。AMEE不僅帶着全新的音樂作品回歸，更在創意和視覺上展現出全新的突破。她的音樂不僅是旋律，更是一場夢寐以求的旅程，一種充滿療癒力量的昇華。

《Mộngmee》：音樂夢寐中的自我探尋

AMEE在胡志明市舉辦了迷你專輯《Mộngmee》的預聽派對，讓歌迷搶先感受到她回歸後的新作。專輯《Mộngmee》就是「夢寐」的意思，名字本身就是一種有趣的文字遊戲，不僅是對「夢寐」的全新演繹，更象徵著「AMEE的夢」。

專輯《Mộngmee》收錄了五首歌曲：《Mộng yu》（夢你）、《Cuộc gọi lúc nửa đêm》（午夜來電）、《Beautiful nightmare》、《Miền Mộng Mị》（夢境）和《2000 câu hỏi vì sao》（2000個為甚麼），這些作品均由越南最頂尖的新生代音樂人打造。

當中音樂人 Hứa Kim Tuyền 表示，新專輯標誌着AMEE從少女時代的夢幻想像，成長為在夜晚中細膩思索的成熟女性。她不再是那個充滿白日夢的女孩，而是更敏感、更富情感的藝術家，帶着夜晚的沉思與療癒的能量，將生活中的情感以音樂的形式昇華。這些歌曲像是一場音樂夢境，讓人們在AMEE的旋律中尋找自我，感受心靈深處的悸動。

《Cuộc gọi lúc nửa đêm》（午夜來電）：Gen-Z女孩的真情流露

專輯内的主打歌之一《Cuộc gọi lúc nửa đêm》（午夜來電）讓人聽得開心舒服。歌曲MV採用了縱向影片格式，模仿手機介面，讓觀眾彷彿置身於Gen Z 喜愛的社交媒體世界。MV 始於一個男友不接電話的情景，描繪了女生因過度思考而產生的種種猜疑和情感波動。老土非常，卻又讓每個在愛情中迷失過的心靈都能找到共鳴。

《Cuộc gọi lúc nửa đêm》（午夜來電）MV連結︰

AMEE 在 MV 中以多變的造型和表情，完美演繹了少女從喜悅到煩惱的心情轉變。她那招牌略帶嬌憨的「baby voice」配合畫面中的情感變化，更能「吊」出歌曲的「嗲味」。這種甜美又帶點小情緒的嗓音，不僅表達了戀愛中的少女心聲，更讓樂迷感受到那份「想講又唔肯講」的細膩情感，也再度鞏固了她在年輕人心中「國民女友」的形象。歌曲推出後，在各大音樂排行榜上取得了驚人的成績，在一串流平台榜單中位居第二，另一平台的榜單上也名列前茅。而在行動短片平台上，這首歌更是掀起了「翻跳」熱潮，吸引超過1.73億次觀看紀錄。

《Mộng yu》（夢你）︰音樂夢境中的新火花

在《Mộngmee》推出前，唱片公司就預告了AMEE與饒舌歌手 MCK 的合作，引起粉絲們的極大期待。這對於從未在音樂風格上交集過的兩人來說，是一次意想不到的驚喜碰撞。當他們的身影以剪影的形式出現在宣傳海報上時，立刻引起社交媒體的熱議，粉絲們都急不及待想看到他們會擦出怎樣的火花。直至《Mộng yu》（夢你）發布後，樂迷馬上感受到這不僅是AMEE在音樂風格上的一次冒險，更是她在創作道路上對自我的一種挑戰。這首歌展示了她在音樂夢境中不斷探索和突破的勇氣，讓聽眾在她的旋律中感受到那份無懼的追求。

《Mộng yu》（夢你）MV 連結︰

對於 AMEE 而言，音樂是一種療癒的力量。她曾在訪談中表示，音樂是她在面對生活起伏時最重要的支撐，是她面對困難時的避風港。在創作《Mộngmee》的過程中，她不僅經歷了笑與淚的情感波動，更找到了自我昇華的方式。從《Mộng yu》到《Cuộc gọi lúc nửa đêm》，AMEE一步步在音樂夢境中昇華，讓她的聲音和創意成為了這個時代年輕人的代表。她不僅用音樂療癒自己，也讓無數聽眾在作品中找到心靈安慰。AMEE的音樂旅程，還遠未結束，她將繼續在夢寐的音樂世界中不停探索，不停療癒。

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》每晚深夜2am – 6am，陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco