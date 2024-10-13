富二代歌手殯儀館唱《活著Viva》獲激讚　望公眾正面態度面對生死

重陽節剛剛過去，日前有網民分享了樂隊享樂團現身九龍殯儀館舉行音樂會的片段，引起不少網民關注。主音旨呈在現場獻唱《活著Viva》及MC $oHo & KidNey的《係咁先啦》，獲網民激讚。

九龍殯儀館於重陽節當日首次舉行開放日，推廣生死教育，助公眾以正面態度面對生死。享樂團日前在IG發文，表示當初收到演出邀時感覺奇怪：「幾日前收到一個來自九龍殯儀館嘅電話，好凝重低沉聲音邀請我哋一齊合作，舉辦第一次九龍殯儀館嘅音樂會。起初聽到嘅時候覺得好奇怪，點解會有呢一個想法？殯儀館本來呢個地方，其實每日就有音樂去悼念，然後主辦機構仔細地描述，佢哋希望透過今次活動文化分享不一樣嘅殯儀館。悼念唔一定要破地獄唔一定要聖詩，其實可以係你鍾意嘅流行歌曲，你喜歡嘅音樂去紀念，所以舉辦呢一個熟悉的音樂不熟悉的葬禮音樂會。」

今次的演出有超過200人報名，演出過後旨呈在threads有感而發表示：「今日發現參與我殯儀館音樂會嘅觀眾之中，發現原來有一位聽眾已經癌症末期，我見到你一路聽我唱嘅時候一路喊喊得好厲害。 多謝你同我一齊接呢隻飛機。亦都多謝你將你最寶貴嘅時間，仍然走來聽我呢個音樂會，感謝你！希望你同我一樣可以活著Viva，遲啲一齊唱走先啦，係咁先啦！多謝你」。有大批網民都大讚享樂團在殯儀館演出：「好勇敢」、「超水準」、「今日演出好精彩，有嶄新嘅體驗」。

現年40歲的旨呈（鄺旨呈）15歲已跟戴思聰學唱歌，其後在2013年與朋友組成樂隊享樂團出道。之後在2020年曾參加《全民造星III》打入四十強，開始為人熟悉。他曾在節目被揭家族擁逾十億身家，母親為上市公司現代健康科技（前稱現代美容）創辦人兼主席曾裕。