專訪｜8歲歌手吳欣彤獲伍樂城監製出歌：BB已經聽《耿耿於懷》

現年只得八歲的歌手（Isabella）吳欣彤屬於伯樂音樂學院的學員，她日前與院長兼歌曲監製身份的伍樂城接受《香港01》訪問宣傳首支單曲《每一句》，被問到立志成為歌手的原因，她表示：「我BB嘅時候我媽咪話俾我聽，我嗰陣時聽緊伍樂城作曲《耿耿於懷》，媽咪一停咗首歌我就開始喊，當時我就鍾意唱歌啦！」她坦言不明白歌詞，不過十分熱愛《耿耿於懷》的旋律。

8歲歌手吳欣彤與歌曲監製伍樂城接受《香港01》訪問宣傳首支單曲《每一句》。（陳順禎攝）

從小開始熱愛唱歌

Isabella在訪問一開始簡單介紹自己：「我今年八歲，我識唱歌、跳舞表演和畫畫，我最鍾意係唱歌。」她分享熱愛唱歌的原因：「其實有一個故仔，細個幼稚園嘅時候有個朋友誤會我，講啲唔好聽嘅說話，咁我就好唔開心，行入洗手間嗰度哼歌，之後發覺我心平靜咗好多，我就覺得音樂可以治療我嘅心情，所以我就鍾意咗唱歌去學唱歌。」她繼續指音樂可以為她帶來力量，也希望能夠同時給予力量聽眾。

吳欣彤從小開始熱愛唱歌。（陳順禎攝）

伍樂城被問到如何發掘到Isabella，他分享：「佢嚟嘅時候應該係一年幾之前，佢有參加我哋啲歌唱比賽，因為作為我哋嘅學生都好進取好想唱歌，除咗學業上都想喺音樂上有啲發展，呢樣嘢好睇佢屋企人，佢嘅父母我哋都認識，好支持佢，俾佢有個空間。」他分享看到Isabella在學院與一眾學員相處得非常融洽，並表示：「佢係其中一位我哋都會多少少去培育佢。」

提到Isabella有什麼特質會特別吸引到注目和重視，他說：「其實佢係想做歌手，佢年紀始終都係八歲，唔單止佢而家嘅程度，估計佢以後會做得更好，個決心係比起同年紀嘅學生勤力，同埋都會同佢屋企人溝通去返學嘅情況。」他大讚Isabella不需要講稿，與別人溝通傾談相當自然。被問到會否希望Isabella參與樂壇頒獎典禮，他說：「首歌曲我哋都有派台，都想好似有正式歌手嘅身份去經歷，頒獎典禮永遠都係以平常心，我都係學啲前輩咁樣講。」

伍樂城大讚吳欣彤不需要講稿，與別人溝通傾談相當自然。（陳順禎攝）

講到歌曲製作部份，他說：「我哋會用返普通嘅流行曲去做，無論佢係咁細個又好，都會跟返公司嘅計劃。」被問到Isabella推出新歌的感受，她表示：「我嘅心情係好興奮，歌詞寫咗我好想做歌手嘅片段，首歌可以表達真正嘅自己，更加努力唱好一首歌keep住對音樂嘅熱情。」講到進入錄音室面對的困難，她坦言：「唱嘅每一首歌都有好多位，每一個字都要咬得好清楚，不過我都見識咗好多。」

吳欣彤分享立志成為歌手的原因。（陳順禎攝）

談及在MV中有呈現跳舞的片段，伍樂城透露拍MV的時候也在現場，跳舞嗰part其實原本冇預計到，原來佢都有上跳舞堂，知道佢有呢個才能，呢首歌係講追尋夢想，唔包括淨係喺台上唱歌，用一個動感活潑嘅一面嘅手法去拍攝，呢一首歌係中慢版嘅歌。」至於拍攝MV最難忘的地方，Isabella分享：「一開始我好鍾意唱歌想唱歌嘅片段，呢樣嘢好代表到我嘅心聲。」

Isabella透露即將會組合成女團，並且推出跳唱歌曲。另外談及有關學業與唱歌需要同時兼顧身份的轉換，她坦言不會影響學業：「因為只要自己夠鍾意一件事我都會去做，去返學我就會認真返學，去唱歌我就會認真唱每一句。」講到最欣賞的歌手，她表示：「張敬軒、林家謙和容祖兒。」她指希望將來有機會與張敬軒合作。

吳欣彤最希望能夠與張敬軒合作。（陳順禎攝）

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場地提供：伯樂音樂學院