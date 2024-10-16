Gin Lee新唱法演繹新Gin式情歌　聞樂迷聽完喊足兩個鐘：唔好意思

Gin Lee李幸倪推出新歌《可惜我們沒有》，這亦是她今年推出四首歌中唯一的情歌。新歌由第一次合作的Gordon Flanders作曲，填詞則找來陳詠謙。歌曲道出每段感情，都需要建立和維繫，看似是基本不過的權利與義務，但當二人的關係有先天性缺憾，愛下去自會變成在失衡中角力，義務往往會幻化虛無，到頭來發現，連基本權利都從未擁有，一直欠奉。

Gin Lee李幸倪推出新歌《可惜我們沒有》。

雖然說是情歌，但曲風跟以往的不同，Gin坦言唱法亦有所改變，以一種全新的唱法演繹，「呢首歌寫得好凄美，加上歌詞，主要表達分手後一個好軟弱、好脆弱，亦都有一種無力感嘅一種狀態，所以我就選擇咗唔係用力去表達情緒嘅激昂，而係用一個看似冇力，但其實係好傷心，傷心到一個盡頭嘅時候，你把聲係會震，同埋會有一種無力感喺度，都需要用少少時間去揣摩呢種狀態，同《企好》嗰種狀態有一啲唔同，自己都想試吓唔同嘅表達。」

Gin坦言唱法亦有所改變，以一種全新的唱法演繹。

問到錄音難忘事，Gin謂最特別的事就係「特別難」，「今次俾自己一個任務就係唔可以用力去表達情緒，放輕得嚟又要點樣去投放好多好多情緒，係難嘅，但係又好開心做到，就係花最多時間去揣摩呢一種嘅無力感。最終出嚟嘅感覺唔係灑狗血，但仍然係可以做到打動人心同埋揦住個感覺。有時最傷心唔係話兜頭鬧你，而係嗰種想喊但喊唔出，或者係喊晒啲眼淚嗰種極致嘅狀態，先係最痛。我當然都有經歷過啦，所以先可以唱到呢種感覺嘛。」

Gin謂最特別的事就係「特別難」，不想太「灑狗血」，盡量放輕力去唱。

新歌推出後，不少歌迷留言「聽到個心揦住揦住」、「聽兩個鐘喊足兩個鐘」，Gin笑說自己心情都十分矛盾，「首歌可以Touch到人係好開心嘅，但係又好似令到大家好傷心，有少少好似『咦⋯⋯唔好意思⋯⋯』咁樣。」除此之外，亦不少網民表示「Gin式情歌」回歸，Gin覺得她的歌無論是失戀、自強等任何題材，總會帶點療癒功效，「我亦都希望當我唱出每一首歌或者俾大家聽到嘅時候，都會覺得『無論呢一刻幾辛苦幾絕望都好，唔好放棄，總有希望，繼續行啦。』我覺得我嘅歌曲都會帶住呢一種message同感覺，有一個療癒嘅力量喺度。」