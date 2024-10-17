劉德華香港演唱會｜20場門票個多小時售罄　歌迷呻：排了個寂寞

天王劉德華相隔6年再臨紅館舉行跨年個唱，即將於2024年12月17日至19日、21日至22日、24日至27日、29日至31日以及2025年1月1日、3日至5日、7日至10日於紅館舉行《今天⋯is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025 — 香港站》。門票於今日（17日）上午10時，在Urbtix城市售票網作公開發售，20場門票於個半小時內售罄。

天王劉德華相隔6年再臨紅館舉行跨年個唱。

劉德華即將在紅館舉行20場演唱會。（Facebook）

《香港01》記者今早準時登入售票網，不過網頁不斷顯示「自動重試」，等待20分鐘後終於進入認真階段，可惜認真過後頁面一直都沒有反應。最後於10時22分成功登入購票畫面，只見「前方人數為59147」，即有近6萬人正等待購票，而門票的數量只剩「295」。而劉德華的Facebook專頁「Andy World Club 華仔天地」，就在11時09分宣布，20場門票已售罄。

記者今早準時登入售票網，不過網頁不斷顯示「自動重試」。（網頁截圖）

成功登入購票畫面，只見「前方人數為59147」，即有近6萬人正等待購票，而門票的數量只剩「295」。（頁面截圖）

20場門票個多小時售罄。（網頁截圖）

有大批歌迷都留言表示買不到演唱會門票，更大呻網頁「load唔到」，更表示：「準時預備好，一部不停打電話，兩部不停load ，load到入去又唔俾放入購物車，繼續排極都排唔到入去，睇住一場又一場售罄！」、「想入場支持下自己偶像姐，好似仲難過登天！」、「希望華仔能加場演出」、「完全登不進去 秒更新也排不上」、「排了個寂寞」。