張敬軒澳門演唱會一年30場破紀錄　提示歌迷「睇show禮儀」感滿意

《Dahlia Blossom HINs CHEUNG PRIME CLASSICS LIVE 2024 張敬軒澳門演唱會》昨晚（19日）於澳門倫敦人正式展開。未夠一年，軒仔再次受邀到澳門倫敦人演出，一年內於澳門舉行了三十場的演唱會，絕對破了澳門演唱會史上的紀錄，認真厲害。

軒仔再次受邀到澳門倫敦人演出，一年內於澳門舉行了三十場的演唱會。（大會提供）

這次演唱會是「THE PRIME CLASSICS」的第三章，軒仔以五套全新歌衫演出，當中一套全身黑色閃閃連身衫，配頸上的大理花飾物，設計靈感來自軒仔，「我嘅服裝設計師Kenneth問：『你想有套咩衫呀？』我話可唔可以唔好成日都好似盔甲、去當兵嗰啲咁樣，可唔可以好似睡衣咁，我喺屋企真係咁樣着，但唔係咁閃嘅，我係鍾意着啲好貼身或者好似呢個咁樣飄吓飄吓嘅衫。我係嗰啲quite elegant，好低調嘅華麗，點知佢又整咗呢件好似有4萬幾粒水晶嘅衫俾我。」引來全場大笑。而為演唱會打開序幕的閃石開胸西裝，是以7萬粒水晶釘裝而成、重量超過四十磅，亦是出自Kenneth的手筆。

為演唱會打開序幕的閃石開胸西裝，是以7萬粒水晶釘裝而成、重量超過四十磅。（大會提供）

除了新衫，歌單亦作大幅度調整，軒仔謂有人問他這個演唱會是否「換湯不換藥」，只是轉幾首歌，但軒仔說：「我可以話俾大家聽今晚有六成以上嘅作品都係舊年冇唱過嘅。」包括：陳慧琳《風花雪》、楊千嬅《少女的祈禱》、吳雨霏《我本人》、陳慧嫻《夜機》、彭羚《漩渦》、蔡玲玲《細水長流》及葉德嫻《不捨也為愛》等。

演唱會有全新歌單，軒仔表示︰「有六成以上嘅作品都係舊年冇唱過。」（大會提供）

演唱會上軒仔分享了不少過童年往事，「細個媽咪開咗一間卡拉OK，我逢星期五晚都會有自己一個嘅表演時間，陳慧嫻小姐八九年嘅告別演唱會係我嘅表演節目，我可以成個演唱會由opening唱到ending為止，為我奠定咗好多音樂基礎，最神奇就係冇諗過今時今日我哋係同屬一間唱片公司，慧嫻姐姐就嚟開演唱會啦，希望大家都會多多支持，我而家爭取緊可唔可以去做嘉賓。」隨後便唱出陳慧嫻的《夜機》。他續說：「去到二千年我阿媽開咗間麻雀館，我阿媽專做嗰啲嘢㗎，冇賭牌咋，有賭牌佢都應該開賭場㗎，我阿媽好鍾意玩兩手，所以我又喺麻雀館做過。」

（大會提供）

成長環境，加上是獨生子，他喜歡自己跟自己玩，亦很懂得跟自己玩，他坦言enjoy這種生活，「所以大家見到今日喺舞台上面嘅張敬軒，其實係一個好複雜嘅人，我都冇辦法去解釋。我覺得自己好似個城堡，有好多個窿，有好多間房，每一間房都裝咗唔同嘅嘢，有啲裝開心；有啲有本小氣簿記住邊個對我唔好我就會寫喺入面，哈哈；有啲永遠向人敞開；有啲房間鎖咗門之後連自己都唔俾入去，我哋每一個人都係一個複雜嘅結構，都係一個有好多間房嘅城堡，所以喺呢個城堡入面究竟係一個廢墟？定係一個屬於自己先至可以悠然自得嘅遊樂場呢？其實都係我哋自己決定。」

完騷後，專程跟樂迷見面。（大會提供）

在演唱《故園花茶》、《雲裡的月光》及《細水長流》後，軒仔說道：「今晚呢個演唱會我有好多嘅期待，（然後轉普通話）其中我最期待是跟我的一位老朋友見面，因為疫情我們大概有六年沒見啦，他是我第一代的歌迷，我們已經成為朋友。知道今天晚上還有很多朋友從各地的省份飛過來看演唱會，有山東、北京、荷蘭、星加坡、西安、汕頭、杭州、天津、揚州、廈門，謝謝。」

而重現紅館show《俏郎君》波波裝置一幕，亦是軒仔及演唱會監製莊少榮（細榮）特別為歌迷而造，當時因為疫情，除了外地歌迷未能到港睇show，亦因為限聚令，甚至令香港部份歌迷亦未能入場，「疫情呢幾年，除咗犧牲咗我哋喺生活上嘅好多習慣，亦都令到我哋同好多嘅朋友分隔得好遠好遠，尤其今晚在場嘅一啲朋友，喺疫情當中未能嚟到香港睇我嘅兩個非常非常重要嘅演唱會，《盛樂》同埋我自己二十周年嘅演唱會，所以我諗咗好耐，我好希望藉住呢個場地，可以將一啲好難忘嘅瞬間、好多嘅想法同表演、當中嘅一啲moment，喺今晚呈現俾大家。」演唱會後，不少歌迷及網民都十分感動，大讚軒仔貼心。隨後軒仔更在Threads透露昨晚本來遇有兩細榮的設計的效果，可惜由於技術及溝通問題暫時未能執行，他又共開「呼籲」大家：「大家幫我去氹吓佢好冇」十分搞笑。

樂迷見到重現紅館show《俏郎君》波波裝置一幕，深感興奮。（網頁截圖）

重現紅館show《俏郎君》波波裝置一幕。（大會提供）

演唱會前，軒仔又特別在社交媒體上溫馨提示大家「睇show的禮儀」，軒仔表示十分滿意，不過經常喜歡互相傷害的軒仔及他的歌迷又再「互相傷害」，軒仔謂：「今晚我覺得好開心，可能佢汲取咗去年嘅教訓，冇人大嗌、冇人亂講嘢……」話音未落，即有觀眾大嗌，軒仔一副生無可戀的表情，「佢係咪嗌除衫？老公？你周街嗌人老公嘅咩？你兩條友如果再係咁嗌，我真係發嬲俾你睇！」歌迷竟即起哄叫好，軒仔說：「嗱，你哋拎起電話，我錄一段俾你哋返屋企留念，你哋想睇張敬軒鬧人吖嘛，呢期好Hit㗎呢句，『你7街瞓！』喺自己演唱會度着到咁靚，用鄉音叫人你7街瞓…… 唉！」立即爆笑全場。