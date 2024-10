輕談淺唱不夜天｜再見 David William Sanborn

5月12日,一個陰天的星期日下午的紐約塔里敦,80年代的爵士樂巨匠、六次獲得格林美獎的傳奇人物David Sanborn,在抗癌六年後,終於離開了我們,享年78歲。悲傷的消息籠罩著整個音樂界。那天早上,我剛結束節目回到家,便收到這個噩耗。那刻香港也是陰暗的朦雨天,耳畔不斷縈繞著《Run to Cover》,一整個早上也揮之不去。

1974 年,Sanborn與大衛寶兒(David Bowie) 一起在《迪克卡維特秀》(The Dick Cavett Show) 中表演。(Getty Images)

Saxophone 由小兒麻痺症開始

David William Sanborn於1945年7月30日出生於美國佛羅里達的Tampa,在Kirkwood Kirkwood度過了他的童年。他自幼學習鋼琴,但在年僅3歲時被診斷出患有輕微的小兒麻痺症。為了改善呼吸與胸部肌肉的控制,在醫生的建議下,他開始學習Saxophone,這一學習成為了他人生的轉捩點,也改變了美國流行音樂的軌跡。

1986 年,Sanborn與Miles Davis 一起登上The Montreux Jazz Festival的舞台。

後來,Sanborn師承傳奇Saxophone手J. R. Monterose,年僅14歲時,便與Albert King和Little Milton等知名的藍調吉他手同台演出。大學畢業後,他搬到洛杉磯,成為了The Paul Butterfield Blues Band的成員,又跟隨樂團登上1969年的Woodstock音樂節舞台,並與該樂隊一起錄製了他最早的唱片。

1987年David Sanborn 推出的卡式帶 《 A Change Of Heart》。

1970年代後,Sanborn的Saxophone演奏讓他轉入直路,展開藝術生涯的高峰期。合作單位從 Stevie Wonder、David Bowie、Bruce Springsteen、Eric Clapton、Elton John等獨唱歌手,到搖滾樂團 The Rolling Stones、Eagles、Grateful Dead、Toto 等等,數目之多不能盡錄。遊走樂壇二十餘年,六次格林美獎得主的David Sanborn,他堅定而明亮的Saxophone聲音,被形容為剃刀般鋒利、音準精準無誤,被譽為繼Cannonball Adderley之後,最能感動人心的中音Saxophone。David Sanborn穿梭於搖滾、藍調、福音、流行、爵士樂等音樂領域,更在不同曲風上都具有開創性的影響力,是一位全能的創作音樂手。

1997 年,Sanborn與 Eric Clapton 在海牙舉行的北海爵士音樂節上合奏。(Getty Images)

與傳統爵士的不穩定關係

憑藉70年代和80年代的一系列跨界熱門作品,Sanborn為流暢爵士樂的廣播格式樹立了典範。他有十多張專輯進入《Billboard 200》榜單,並贏得了六項格林美獎,其中四項在80年代中後期連續獲得,兩張獲獎專輯分別是個人專輯《Straight to the Heart》和與美國鋼琴家Bob James合作的《Double Vision》。然而,在他成為Smooth Jazz界的頂尖人物之時,雖然為自己寫下亮眼的商業銷售佳績,卻讓一些爵士樂死粉感到失望。

2014 年紐波特爵士音樂節,David Sanborn)與Joey Defrancesco的演出。

2011年,Sanborn推出了第23張專輯《Here & Gone》,重拾音樂初心,向影響深遠的Soul Jazz大師Hank Crawford致敬,並重新展現他早年在Blues、Bebop和Free Jazz等風格中磨練出來的技藝。專輯製作人是合作多年的Phil Ramone,他又邀請Eric Clapton和Joss Stone等音樂人合作。他與Eric Clapton重新詮釋Percy Mayfield的名曲《I’m Gonna Move To The Outskirts Of Town》,Eric Clapton的唱腔與適時緩飆的即興演奏,配合上Sanborn鮮明的吹奏,譜出藍調極至。而Sanborn與Joss Stone合作Ray Charles的經典《I Believe It To My Soul》暢快淋漓。

生涯共獲六座格林美獎肯定。David Sanborn 作為早期融合爵士的先驅之一,將爵士樂的受眾大幅擴張,普及至數百萬位美國民眾耳中。

David Sanborn的多才多藝與傳媒緣分

Sanborn的才藝為其音樂生涯帶來無數成就,亦使他在1980年代初便被娛樂、電視、媒體與網絡視為商標。他曾短暫擔任《Saturday Night Live》樂團的成員,並在《Late Show with David Letterman》節目中成為Paul Shaffer and the World's Most Dangerous Band的常客。這些經歷促成了他與Jools Holland在80年代末,共同主持深夜音樂綜藝節目《Night Music》,節目短暫但令人懷念。嘉賓陣容鼎盛,包括Saxophone演奏家Sonny Rollins、Leonard Norman Cohen鋼琴家George Duke、前衛流行樂隊Was (not was)等等。

爵士鍵琴手Bob James 與 David Sanborn 於2013年出演EFG London Jazz Festival。

直至去年他身體抱恙,依然無阻他對世界、音樂和媒體的熱誠。在WBGO的訪談播客節目《As We Speak》中,他與舊雨新知分享創作點滴,甚至邀來偶像Sonny Rollins進行獨家訪談。

爵士鍵琴手Bob James 與 David Sanborn 於2013年出演EFG London Jazz Festival。

筆者驀然發現,無論在這年的音樂新聞,抑或是這篇文章中所提及的名字,很多都已經離開了我們,彷彿另一個世界更加精彩,耳畔又再響起《Run to cover》……

Bob James, David Sanborn, Marcus Miller 加上特別嘉賓 Billy Kilson(鼓手)和 Larry Braggs(客串歌手) 於2019年舉辦《Double Vision Revisited》。

David Sanborn在2022年新奧爾良爵士樂和傳統音樂節,當時的照片以「當代流行音樂和爵士樂領域的一位開創性人物」來形容他。(圖片來自Amy Harris美聯社)

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

香港電台第二台深宵音樂節目《輕談淺唱不夜天》,每晚深夜2am – 6am,陪伴每位樂迷度過深宵未眠夜。https://www.rthk.hk/radio/radio2/programme/keepuco