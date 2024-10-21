洪嘉豪開騷被批只顧與前排粉絲自拍　為影響唱歌致歉：興奮過頭

洪嘉豪前晚（19日）於澳門銀河綜藝館舉行首個海外演唱會《KAHO LIVE 2024》，今次演唱會他非常感觸，唱到最後一首歌《洗面》時更爆喊，哭成淚人。其實洪嘉豪非常寵粉，不時走近觀眾席跟「院友」（洪嘉豪粉絲）自拍、握手及傾偈，前排觀眾當然非常興奮，不過就因而得失山頂及其他位置的觀眾，對他厚此薄彼感不滿和失望。

洪嘉豪日前在澳門開騷。

演唱會再將《黑玻璃》部車搬上台。

今次演唱會洪嘉豪非常感觸，唱到最後一首歌《洗面》時更爆喊，哭成淚人。

有觀眾在社交平台發文說：「明白佢錫院友所以多fan service，但掛住同少部分觀眾自拍真係忽略咗其他人」、「睇過紅館，今晚坐喺看台真係有d無語。而且買飛入來真係想聽佢唱歌，而唔係同floor嘅觀眾自拍」、「差唔多到尾段有一part係佢最出名嘅幾首歌，本應係演唱會最High嘅部份，佢又攞嚟同人自拍咗6定7首歌……三分一個演唱會就係睇佢同人自拍」、「似fans meeting多過演唱會」不過都有粉絲為洪嘉豪平反，認為他只是太好人，不想拒絕粉絲，想盡量滿足大家。

前排粉絲遞上電話，洪嘉豪不忍拒絕，就不停跟他們自拍。

有觀眾感不滿，發文表示唱到尾段最多Hit歌的環節，原本想好好聽他唱，但他自拍了6、7首歌，影響到唱歌。

有觀眾標註了洪嘉豪，直言：「失望到極點」。（Threads）

不過都有粉絲為洪嘉豪平反，認為他只是太好人，不想拒絕粉絲，想盡量滿足大家。（Threads）

而洪嘉豪都收到院友的意見，他昨晚（20日）貼出一張黑白的背影照，自言澳門站感覺自己有點不同了，但說不出是什麼，可能是在台上比以前淡定了，或是入局比以前快了，又可能是對自己認識更多了。儘管他覺得澳門站已比上次做得好，但亦有做得不好的地方，洪嘉豪表示：「我承認後段我也有點興奮過頭，有部份大家很想聽到的歌，原定應該要是認真地唱，但我當時沒有好好按捺自己，事後也有不停反思，實在抱歉。」他說自己每次演出也投放120分的專注和認真，而每一次也理應比上一次做得更好，所以自己會好好吸取經驗。他自問澳門站已盡全力，也希望每位到場的觀眾都享受和快樂。不少粉絲都留言安慰，表示見到洪嘉豪很享受舞台，作為觀眾已經滿足，亦欣賞他肯自我檢討，期待下次他會做得更好。

而洪嘉豪都收到院友的意見，他貼出一張黑白的背影照分享感受。（IG@hungkaho）