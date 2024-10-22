盧冠廷任星級導師傳授音樂創作　「堅持是達致成功的唯一方法」

由明愛之友主辦、香港明愛青少年及社區服務協辦、瑞華行贊助及爆炸戲棚娛樂製作的《天生我才達人秀》，將於11月8日晚上於中環堅道香港天主教聖母無原罪主教座堂前戶外空間舉行大型匯演，一眾入圍新秀將與演藝界名人同台演出，部分學員更會演繹自己的原創歌曲。為進一步提升學員的音樂創作水平，大會於10月9日取址明愛荃灣社區中心舉行作曲及編曲大師班，由資深音樂人盧冠廷（LoLo）擔任星級導師，親自傳授音樂創作理論及豐富經驗，為追逐音樂夢想的年輕人帶來啟發及鼓勵。

盧冠廷主持《天生我才達人秀》作曲及編曲大師班。（大會提供）

LoLo 縱橫樂壇超過四十載，曾創作無數膾炙人口的經典歌曲，並於 2018 年獲頒香港作曲家及作詞家協會「CASH 音樂成就大獎」，絕對是教授學員作曲及編曲技巧的最佳人選。在課堂中，LoLo 與一眾學員分享作曲及編曲的基礎理論，以及發掘靈感的方法等實用知識，並引用多位成功名人的故事作為例證，鼓勵學員們在追夢路上要果斷行事，不要空談夢想卻沒有實際行動，遇上挫折時亦不要輕言放棄。課堂完結後，LoLo 更向一眾學員派發自己精心撰寫、匯聚數十年創作心得和音樂知識的筆記，希望為他們往後的創作之路帶來啟發，體現薪火相傳的精神。此外，學員亦把握珍貴機會，拿出珍藏已久的 CD 及 T 恤以及自己心愛的樂器給 LoLo 簽名留念，為活動畫上完美句號。

盧冠廷在大師班上分享成功秘訣。（大會提供）

LoLo 接受訪問分享感受：

問：你為甚麼會支持《天生我才達人秀》這個活動？

答：我也曾經年輕過，也有過很多夢想，當時十分希望能夠在有興趣的事情上學習更多。現在自己累積了多年的創作經歷，發展出自己一套教學方法。《天生我才達人秀》提供一個好機會，讓我向年輕人傳授知識和經驗，如此有趣的活動當然值得支持。

問：可否講述一下自己的追夢過程？當中遇過甚麼困難及挑戰，又如何克服？

答：我在美國居住時曾經參加過世界性的歌曲創作比賽，五首參賽作品均贏得獎項，其中一首由我演唱的歌曲更勇奪大獎。雄心壯志的我向唱片公司自薦，卻一直沒有回音。到後來我返回香港參加另一個創作比賽，雖然沒有獲獎，卻有唱片公司接觸我問我是否有興趣出唱片，而我的創作亦由西洋曲風開始轉變成中文。直到後來我創作《天鳥》，終於獲得當時的唱片公司老闆賞識，我的首張唱片正式問世，開啟了創作之路。後來更創作了 140 套電影音樂和超過 2,000 首歌曲，獲得不少獎項。我的經歷證明堅持的重要性，所以永遠不要放棄夢想。

盧冠廷與《天生我才達人秀》學員合照。（大會提供）

問：你認為是否每個對作曲或作詞有興趣的人都可以學習成功？有甚麼秘訣？

答：我覺得每一個對音樂有興趣的人，都有能力成為世界上最好的作曲家。即使當下能力不足，只要不放棄、持之以恆地創作，就會在不知不覺間進步，到某天會發覺自己原來能夠創作出優秀作品。我認為堅持是達致成功的唯一方法，同時亦要採取實際行動，不斷勇於嘗試，終有一天會達成夢想。

問：你覺得現今年輕人的優勢和弱點是甚麼？

答：現今網絡世界非常發達，年輕人只要上網就可輕易找到免費資源去學習和進修。不過，亦正因為網上資訊和選擇非常豐富，容易令人分心，讓年青人不懂珍惜和迷失方向，因而感到氣餒。以我為例，當我發覺自己擁有音樂天賦時，我選擇專注地鑽研下去，最終找到自己想要的東西。

問：對《天生我才達人秀》的參加者和年輕一代有甚麼寄語？

答：Never give up your dream！年輕人一定要有夢想，我希望各位熱愛音樂和表演的參加者不要輕易放棄，即使未來有其他發展路向，亦要繼續堅持研究和學習，不論面對甚麼障礙和難題，都要在追夢路上勇敢前進，總有一天會取得成果。