BLACKPINK成員LISA首個香港粉絲見面會　10.25優先購票最平$999

韓國女子天團BLACKPINK成員LISA，早前透過其公司「LLOUD」官方IG公佈舉行亞洲粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》。

這次是LISA的首個個人香港粉絲見會（IG/@lalalalisa_m）

韓國女子天團BLACKPINK成員LISA，早前透過其公司「LLOUD」官方IG公佈舉行亞洲粉絲見面會《LISA Fan Meetup in Asia 2024》，舉辦地方包括新加坡、曼谷、雅加達、高雄及香港，令一眾粉絲萬分興奮；由光尚娛樂主辦、恒生銀行呈獻，為香港粉絲帶來好消息，宣布香港站演出《LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Hong Kong》將於11月19日(星期二)假亞洲國際博覽館Arena舉行，這次是LISA的首個個人香港粉絲見面會，勢將為粉絲帶來最熱情、創意的舞台，絕對令人期待！粉絲見面會資料如下：

恒生銀行呈獻：《LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Hong Kong》

巡演統籌及主辦單位：光尚娛樂

協辦單位：棋人娛樂、耀榮文化、REG

藝人經紀：LLOUD

巡演製作：Swish Projects

演出日期：2024年11月19日(星期二)

演出時間：20:30

演出地點：AsiaWorld-Arena

門票：HKD $2,199(VIP) / $1,599 / $1,299 / $999 (全場座位)

優先購票：恒生Mastercard信用卡

優先購票日期：2024年10月25日 (星期五)

優先購票時間: 上午10時正～晚上11時59分

優先購票網站：https://www.bookyay.com/

*客戶必須以恒生Mastercard信用卡付款，每張合資格信用卡於同一交易可購買最多4張門票。

*本演出使用電子門票，門票將於演出日前約7日新增至閣下所屬BOOKYAY帳戶中，請留意電郵地址內所有收件箱。

公開發售日期：2024年10月28日 (一) 上午10時

購票網站：https://www.bookyay.com

粉絲福利：SEND-OFF(VIP限量2000名)、VIP吊牌及掛繩、簽名海報(限量50名)、進入VIP專屬的紅毯區、專屬明信片(全場觀眾)

出道以來一直深受各地粉絲歡迎的BLACKPINK，成為韓國音樂歷史上最具影響力的組合之一，一直引領音樂潮流，勇奪不少國際獎項，而擔任BLACKPINK主唱及rapper的LISA，其個人音樂作品在全球同樣備受矚目及關注。

LISA今年成立個人公司LLOUD（IG/@lalalalisa_m）

LISA今年成立個人公司LLOUD，演出美國喜劇《白蓮花大飯店》。同時，曾經勇奪多項金氏世界紀錄 (Guinness World Records) 的她，是首位獲得MTV音樂錄音樂大獎和歐洲音樂獎「最佳韓國流行歌手」獎的韓國女歌手，更憑單曲〈MONEY〉成為首位Spotify串流播放量突破 10 億次的歌手。

今年9月，LISA延續了自己的紀錄成績，再度成為第一位也是唯一一位在 MTV音樂錄影帶大獎 (VMA) 上贏得「最佳韓國流行藝人」獎的韓國流行音樂女藝人，這是LISA繼2022 年 MTV音樂錄影帶大獎兩年後， 再次回歸VMA，以實力展現她的音樂才華，成績斐然。當晚在MTV VMA頒獎典禮上，她演唱〈New Woman〉及〈ROCKSTAR〉，為觀眾帶來無限驚喜。

另外，LISA早前亦在全球公民節演出中，首度演唱她的新歌〈Moonlit Floor〉，該曲已在10月4日正式發行。期待11月19日香港亞洲國際博覽館Arena舉行《LISA Fan Meetup in Asia 2024 – Hong Kong》，香港粉絲首個與LISA的見面會，絕對要拭目以待！