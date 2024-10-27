陳柏宇宣布12月澳門開演唱會　父女檔影海報6歲Abi單眼嘟嘴搶晒鏡

陳柏宇（Jason）近年愈來愈貼地，除了經常與網民直播食早餐分享家庭生活，他的歌曲風格亦愈來愈生活化，只因對陳柏宇來說，生活與音樂從來都是密不可分的。製作過一首首既溫暖又感動人心的音樂作品後，來到2024年年底，除了送上與日本爆紅歌姬milet合唱外的驚喜，陳柏宇更為樂迷送大禮，隆重宣布《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會2024 澳門站》將於12月1日，假澳門百老匯盛大舉行，門票將於11月1日公開發售，敬請留意！

陳柏宇相隔6年去到澳門開騷，演唱會將於12月1日澳門舉行。

久違6年，陳柏宇再踏澳門舞台，以「NO LIFE NO MUSIC」為主題貫穿整個演唱會，與樂迷由經典金曲《你瞞我瞞》唱到新歌《可靠我》，透過音樂分享生命中每個高低起伏，以他獨有的聲線繼續溫暖和鼓勵樂迷。出道18年，音樂事業佔據了陳柏宇的大半生，他熱愛唱歌，直言「NO MUSIC NO LIFE」，但是在成家立室以後，家庭與音樂於他來說同樣重要 ——「NO LIFE NO MUSIC」，這兩元素環環緊扣，成就了陳柏宇的人生音樂旅程，只有真正活過的LIVE，才對得起人生的LIFE。

成家立室以後，家庭與音樂於他來說同樣重要，歌曲風格也愈來愈生活化。

對於是次澳門站演唱會，陳柏宇說：「好耐冇去澳門做自己嘅騷，雖然都有去出席吓活動、唱吓歌，但係同自己開騷係兩回事。原來已經6年冇喺澳門開，有好多新歌都未親身唱畀大家聽，我都好想唱吓，點都會有啲經典歌嘅，而家仲係籌備階段啫。」

為了配合演唱會主題，陳柏宇再度「重金禮聘」兩位愛女Abigail（Abi）及Audrey參與「演出」，三父女齊齊登上宣傳海報。一手抱一個的陳柏宇笑得份外甜蜜。

為了配合演唱會主題，陳柏宇再度「重金禮聘」兩位愛女Abigail（Abi）及Audrey參與「演出」，三父女齊齊登上宣傳海報。一手抱一個的陳柏宇笑得份外甜蜜，兩姊妹亦紮起辮仔，6歲的家姐Abi嘟起嘴仔、單眼兼V字手勢，可愛指數爆燈，另一邊廂，妹妹Audrey的天然萌BB樣，同樣成為焦點。三人的真情流露，充滿溫馨又歡樂的氣氛，陳柏宇說：「張相係拍《可靠我》個MV嗰陣影，當時都冇特別諗住用嚟做演唱會海報，但係翻睇嗰陣，我自己嘅都忍唔住甜笑，佢哋同太太係我人生最重要嘅人，同樣都係因為佢哋，畀咗好多力量我繼續造音樂，呢個就係我嘅《LIFE IS LIVE》。」

陳柏宇翻睇與兩個女兒的合照都忍不住甜笑。

是次演唱會，除了讓樂迷近距離享受陳柏宇的音樂，亦特別安排VIP門票，於演唱會完畢後，以團體形式與陳柏宇合照留念。《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會2024 澳門站》將於12月1日，假澳門百老匯盛大舉行，門票將於11月1日公開發售，敬請留意！

《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2024 澳門站》詳情

演出日期： 2024年12月1日（星期日）

演出時間： 晚上7時

演出地點： 「澳門百老匯」- 百老匯舞台

票價：澳門幣/港幣 $1,188 (VIP) / $988 / $788 / $588

公開售票時間：2024年11月1日 中午12時（星期五）

票務平台：澳門百老匯（broadwaymacau.com.mo）、Klook（klook.com）、大麥網（damai.cn）

粉絲福利：凡購買VIP門票觀眾，均可參加團體合照（5人一組）乙次，每張門票可參與一次。

