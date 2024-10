陳柏宇宣布12月澳門開演唱會　父女檔影海報6歲Abi單眼嘟嘴搶晒鏡

陳柏宇(Jason)近年愈來愈貼地,除了經常與網民直播食早餐分享家庭生活,他的歌曲風格亦愈來愈生活化,只因對陳柏宇來說,生活與音樂從來都是密不可分的。製作過一首首既溫暖又感動人心的音樂作品後,來到2024年年底,除了送上與日本爆紅歌姬milet合唱外的驚喜,陳柏宇更為樂迷送大禮,隆重宣布《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會2024 澳門站》將於12月1日,假澳門百老匯盛大舉行,門票將於11月1日公開發售,敬請留意!

陳柏宇相隔6年去到澳門開騷,演唱會將於12月1日澳門舉行。

久違6年,陳柏宇再踏澳門舞台,以「NO LIFE NO MUSIC」為主題貫穿整個演唱會,與樂迷由經典金曲《你瞞我瞞》唱到新歌《可靠我》,透過音樂分享生命中每個高低起伏,以他獨有的聲線繼續溫暖和鼓勵樂迷。出道18年,音樂事業佔據了陳柏宇的大半生,他熱愛唱歌,直言「NO MUSIC NO LIFE」,但是在成家立室以後,家庭與音樂於他來說同樣重要 ——「NO LIFE NO MUSIC」,這兩元素環環緊扣,成就了陳柏宇的人生音樂旅程,只有真正活過的LIVE,才對得起人生的LIFE。

成家立室以後,家庭與音樂於他來說同樣重要,歌曲風格也愈來愈生活化。

對於是次澳門站演唱會,陳柏宇說:「好耐冇去澳門做自己嘅騷,雖然都有去出席吓活動、唱吓歌,但係同自己開騷係兩回事。原來已經6年冇喺澳門開,有好多新歌都未親身唱畀大家聽,我都好想唱吓,點都會有啲經典歌嘅,而家仲係籌備階段啫。」

為了配合演唱會主題,陳柏宇再度「重金禮聘」兩位愛女Abigail(Abi)及Audrey參與「演出」,三父女齊齊登上宣傳海報。一手抱一個的陳柏宇笑得份外甜蜜。

為了配合演唱會主題,陳柏宇再度「重金禮聘」兩位愛女Abigail(Abi)及Audrey參與「演出」,三父女齊齊登上宣傳海報。一手抱一個的陳柏宇笑得份外甜蜜,兩姊妹亦紮起辮仔,6歲的家姐Abi嘟起嘴仔、單眼兼V字手勢,可愛指數爆燈,另一邊廂,妹妹Audrey的天然萌BB樣,同樣成為焦點。三人的真情流露,充滿溫馨又歡樂的氣氛,陳柏宇說:「張相係拍《可靠我》個MV嗰陣影,當時都冇特別諗住用嚟做演唱會海報,但係翻睇嗰陣,我自己嘅都忍唔住甜笑,佢哋同太太係我人生最重要嘅人,同樣都係因為佢哋,畀咗好多力量我繼續造音樂,呢個就係我嘅《LIFE IS LIVE》。」

陳柏宇翻睇與兩個女兒的合照都忍不住甜笑。

是次演唱會,除了讓樂迷近距離享受陳柏宇的音樂,亦特別安排VIP門票,於演唱會完畢後,以團體形式與陳柏宇合照留念。《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會2024 澳門站》將於12月1日,假澳門百老匯盛大舉行,門票將於11月1日公開發售,敬請留意!

《陳柏宇「LIFE IS LIVE」演唱會 2024 澳門站》詳情

演出日期: 2024年12月1日(星期日)

演出時間: 晚上7時

演出地點: 「澳門百老匯」- 百老匯舞台

票價:澳門幣/港幣 $1,188 (VIP) / $988 / $788 / $588

公開售票時間:2024年11月1日 中午12時(星期五)

票務平台:澳門百老匯(broadwaymacau.com.mo)、Klook(klook.com)、大麥網(damai.cn)

粉絲福利:凡購買VIP門票觀眾,均可參加團體合照(5人一組)乙次,每張門票可參與一次。