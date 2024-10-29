Taylor Swift讚Diddy昔日片段被網民翻出　指對方是夢想舞會伴侶

美國饒舌天王Diddy近月被控性侵、販賣人口等多項性罪行，被捕後再有120名受害者指控他性侵，Diddy或面臨終身監禁。事件爆出至今持續發酵，有多位天王天后被翻出跟Diddy過從甚密，而一段Taylor Swift在節目提到Diddy是其夢想舞會伴侶的片段再被瘋傳，引發網民熱烈討論。

Diddy或面臨終身監禁。（Getty Images）

這段2011年片段中，當時只有21歲的Taylor Swift參與明星問答遊戲，被問到夢想舞會伴侶時，她提到Katy Perry、Jennifer Lopez、Justin Timberlake及Diddy等音樂舉行，更指Diddy一直都對她很好，她亦曾參加過Diddy舉辦的派對。

aylor Swift讚Diddy昔日片段被網民翻出。（VCG）

另外，Diddy過去十幾年連續舉行「白色派對」，出席的巨星及名人包括有： Beyoncé、Jennifer Lopez、Justin Bieber、Usher、 Paris Hilton、Kim Kardashian、里安納度狄卡比奧等。有參加過派對的人曾向外媒爆料，只名人在派對間互相勾搭，亦有人吸食毒品及進行性交易。而Diddy涉及的嚴重案件，將於2025年5月在紐約曼哈頓聯邦法院開審。