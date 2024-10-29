COLLAR首推EP赴越南拍美式公路電影MV　獲BLACKPINK排舞師排舞

由Marf邱彥筒、Gao沈貞巧、Day許軼、Candy王家晴、Winka陳泳伽、Ivy蘇雅琳及Sumling李芯駖組成的樂壇女子組合COLLAR，繼早前舉行成軍以來首個演唱會後又再有突破，即將在11月推出COLLAR第一張 EP《UNIT1201》，EP以公路電影為主題，並由一首序幕歌《ROAD TRIP》加四首全新歌曲《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》、《HOME RUN》貫穿而成，寓意縱然這兩年多在路上雖遇到不同天氣，但她們仍勇於歷險，透過EP帶領大家一同踏上這次Road Trip。

COLLAR即將在11月推出COLLAR第一張 EP《UNIT1201》。

EP以公路電影為主題。

EP由一首序幕歌《ROAD TRIP》加四首全新歌曲《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》、《HOME RUN》貫穿而成。

由年初開始策劃的EP《UNIT1201》將在下月面世，今次EP製作團隊陣容鼎盛，除邀請鍾說、Serrini等為歌曲填詞外，其中一首歌亦有幸請到國際級女團BLACKPINK其中一位排舞導師Taryn為她們排舞，為加強四首新歌《SSS》、《CALL BACK IN 20》、《AFK？？？》、《HOME RUN》的MV電影效果，COLLAR更遠赴越南取景拍攝，務求帶給大家耳目一新感覺。Gao表示：「EP以公路電影為主題，講述我哋未來分開咗，各自做緊自己嘅嘢，之後逐一聚集返，然後一起向新道路出發嘅故事。」EP中的四首歌儼如四部曲一樣，按着「UNIT1201」的hints，由Marf開始逐一尋找隊友，Marf指：「今次EP嘅概念唔係啲咩總結，而係從新誕生一個多面向嘅COLLAR畀大家睇。」

EP其中一首歌請到國際級女團BLACKPINK其中一位排舞導師Taryn為她們排舞。

Marf指：「今次EP嘅概念唔係啲咩總結，而係從新誕生一個多面向嘅COLLAR畀大家睇。」

打頭陣的《SSS》 昨日推出，《SSS》意思是指「濕濕碎」，是COLLAR出道以來首次全中文歌曲，由鍾說填詞，據芯駖指：「之前大家有同鍾說溝通，過程中對方問大家對出走有咩畫面及想法，大家都畀咗好多Idea，所以呢首歌都有好多COLLAR想法及故事在內，同埋『濕濕碎』嘅意思，係我哋都入咗女團一段時間，經歷咗好多嘢後，發現原本之前嘅好多嘢都係『濕濕碎』 ，所以不用顧累繼續向前，繼續搵我哋嘅道路。」

《SSS》意思是指「濕濕碎」，芯駖透露這首歌包含了很多COLLAR成員的想法。

《SSS》MV無論在造型及背景上，都帶出濃烈的復古美國公路感覺，Day就笑言《SSS》另一特別之處：「雖然係主打歌，但MV中係冇我哋隊長（Gao）出現，之後劇情係點，同點解冇隊長，大家可以追看我哋嗰幾個MV就會分曉。」

Day叫大家看下去，就知道為何《SSS》沒有Gao出現。

究竟EP《UNIT1201》四首歌曲之中，哪一首最有突破？COLLAR認為每首均有突破之處，就好似《HOME RUN》是她們首支全英語歌曲，Gao說：「喺語言上已經好有突破，有全中文同英語歌，全英文可以畀其他地方嘅聽眾聽到我哋嘅歌，發掘多啲我哋嘅可能性。」Winka就認為《CALL BACK IN 20》的曲風上最具突破：「聽落會畀人一種好得意同搞笑嘅感覺。」

Gao說今次新歌在語言上很有突破，首次有全中文同全英語歌。

Winka認為《CALL BACK IN 20》的曲風上最具突破：「聽落會畀人一種好得意同搞笑嘅感覺。」

至於提到今年COLLAR又舉行演唱會又出EP，還定下甚麼目標想挑戰？Candy指：「嚟緊會去澳門開演唱會，首先做呢個演唱會先，繼澳門之後，衝出其他地方開演唱會，多啲現場表演機會。」Ivy認為出了EP後最好舉行簽唱會，她說：「好想搞簽唱會，都講咗好耐，而家有EP，可以簽喺EP度。」

Candy希望在12月的澳門演唱會後，再去其他地方開騷。