陳奕迅唱《奧術》第二季主題曲 驚傳難唱過《浮誇》《苦瓜 》？

繼《孤勇者》之後，《英雄聯盟》再與陳奕迅(Eason)聯手打造《英雄聯盟》影集《奧術》第二季的中文主題曲: 《這樣很好》。歌曲率先會於11月7日上午10:00 可收聽，MV 則在11月7日 下午18:50 於 Eason官方 YouTube平台首播。

是次《奧術》第二季，全劇一共有22首歌曲，Eason的《這樣很好》是中文版主題曲，這首歌會在劇集的重要劇情中出現。另外21首插曲，分別由世界各地不同的傑出歌手演釋，當中包括有: Imagine Dragons、 d4vd、Stray Kids及Emily Armstrong (Linkin Park 新主唱)等等，陣容頂盛。而Eason是當中唯一一位華人歌手，把華語歌曲帶進國際市場，非常厲害。

由《超人主題曲》、鋼之鍊金術師的《不死傳說》及《孤勇者》，到今日，Eason竟然擔任 《英雄聯盟》第二季劇集《奧術》之主題曲演唱者，全球都可以聽到Eason的歌聲，Eason表示，「對啊，跟這些動漫、超現實英雄故事歌緣份沒斷過，但我又沒想太多，覺得很榮幸，能把中文歌推向愈來愈大的聽眾群，是我的運氣和福氣...緣份一切剛剛好，到我走到這階段，人生有經歷之後，唱到《這樣很好》只覺得很感動。」這首歌，像是一個人飄進了漆黑的海洋中，經歷很多事後，得到一絲平靜，所以最好是戴上耳機，放鬆整個人，放下工作才去聽也這首歌。當然連MV有畫面，一起聽，也會更深領悟到這首歌的意思。當中歌詞講到與自己靈魂和解，告訴我們在這個充滿內耗的成人世界，只有回到孩子的模樣才能夠將自己釋放。每個人都可以卸下“大人”的面具，一直當一個小孩，“這樣”也“很好”這一點最令我動容。這首歌不僅是寫給劇中的Isha，也寫給過去、現在、未來的無數個正在尋找自己的“Isha”。」

聽過這首歌的人，都認為Eason的唱歌功力無人匹敵，因為這首歌非常難唱，沒多少人可以挑戰，亦期待聽一聽Eason唱現場的震憾。Eason表示，這首歌用了兩個多小時錄好，歌的確是難唱，所以也不可能錄很長時間，否則他會錄到失聲。他用了一段時間去了解歌曲的故事內容，才進錄音室，副歌部份需要用很多能量才可完成，爆上高音其實是情緒所到自發向上爆，而且都是一口氣唱完，非分段來錄。被問到會不會是他唱過最難唱的一首歌，他想了想，「苦瓜 、浮誇都不易唱，是不是最難唱，我又沒有這感覺，我只可以說，作為歌手，雖然我的同事平日很少見我練歌，但我是一個不停練歌的人。練歌是無可避免，練到爛熟，不停研究首歌，才進錄音室是最好的。沒有所謂最難唱，練得多便可以。這首歌目前我覺得跟它的相處仍不多，假以時日，我會唱得再輕鬆一些。一定會有機會現場唱給大家聽，因為我也想試一下現場唱會是什麼狀況。我又不擔心現場不夠氣，不能一口氣唱，哈哈，唱現場是不會想太多。」

《奧術》第一季，在 2021 年登上 Netflix 平台大獲成功，創下Netflix所有影集中首播一週內最高的紀錄，於52個國家的Top 10節目皆位居榜首，在美國則排行第二。評論家和出版文章認為本劇是有史以來最佳的遊戲改編作品之一。2022年，該劇成為第一部榮獲黃金時段艾美獎最佳動畫節目獎的網路劇，同時也獲得安妮獎最佳大眾動畫暨電視廣播製作獎。

萬眾期待的第二季將於將於11月9號Netflix上線，《這樣很好》是全套劇中唯一一首華語歌，全球Netflix 同步播放。