HYDE來港開騷唱盡經典名作 歌迷愛爆承諾再回香港

由「木火娛樂」主辦的「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」，昨晚（7日）於麥花臣場館舉辦，場場爆滿，大會雖分設企位及座位，但無論咩位，觀眾一見日本搖滾天王HYDE出來，由頭high到散場，一直站立跟隨著HYDE的歌曲狂跳狂唱狂叫，氣氛熱烈，令HYDE也震驚香港觀眾這麼熱情。

HYDE來港開騷！

昨晚HYDE以《LET IT OUT》一曲為演出展開序幕，接著《AFTER LIGHT》《I GOT 666》 等一首接一首唱不停，接著他跟觀眾打招呼，不停狂叫「ARE YOU READY HK?」又帶住大家又跳又大合唱。

全場爆滿！

唱多兩首之後，HYDE興奮想站高在台前的鐵欄邊上，但最前面的觀眾即瘋狂湧上，拉著跟觀眾握手的HYDE不放人，HYDE被拉至坐在台邊被人群淹沒，只見他唯有坐台邊，不停叫大家後退，擔心有歌迷會人迫人發生意外，但歌迷死不肯離台半步，令他也無奈笑起來: 「My God！Hong Kong！Haha」有觀眾就連鞋也舉起來示意跳到鞋甩都著唔返，HYDE也忍不住笑出來。

好型！

而中間環節，HYDE叫觀眾坐下， 想大家坐好，再一齊跟他一起jump，搞了一輪都無人肯答理他，場面也十分開心搞笑，最終等齊齊內場企位觀眾蹲低身一齊再跳起，場面震撼。他的新專輯《HYDE [INSIDE]》，是他用四年時間製作的心血結晶，現場也不停問歌迷：「你們聽了嗎？」歌迷瘋狂回應「yes!」讓他很開心。 整個演唱會，HYDE一共換了三個造型，第一個造型，站在高高講台上出場，如美國大選畫面，唱到《MIDNIGHT CELEBRATION》 時，他除去外套，在結他伴奏下，閃電變身一個血流滿面的造型，爆裂全場，而最意想不到是最尾部份，他竟然偷偷跑到觀眾席最後面，躲在大鐵筒裡面突然現身，令後面的觀眾開心到癲，貪玩的他更拿著水槍，走入人群之中返回觀眾席，邊行邊射觀眾，讓全場high爆。

勁。

來到香港，HYDE也入鄉隨俗學了廣東話，走近台邊拿了歌迷送他的大型橫幅旗禮物披上身，跟大家說: 「香港！你們真的很厲害！」然後又去問結他手，「dai なに?（「大」甚麼？）」結他手跟他咬了耳仔後，料不到他用廣東話跟歌迷說：「大OO！We have 大OO！」引爆全場笑聲，他又用廣東話講: 「我好肚餓！我好肚餓！last night 我食福建炒飯，好好食!I like it !多謝!thank you so much hong kong!我一定會回來!」緊接他宣佈最後三首歌了， 歌迷都很不捨，HYDE用日文問大家，「大家還好吧？準備了！再一起唱吧！」再一口氣唱出《夢幻》、《GLAMOROUS SKY 》、《SEX BLOOD ROCK N’ RO》讓歌迷大滿足。 據知，HYDE今次來港，坐了開篷雙層巴士遊覽尖沙咀附近景色，又吃港式私房菜，特別喜愛食福建炒飯、咕嚕肉，還愛上了飲紅棗雪耳糖水，覺得非常潤喉。食過晚餐，再落銅鑼灣飲嘢，欣賞維港夜景。昨晚歌迷散場時，不停於現場拍照留念，又跟工作人員要求希望HYDE可以再來，HYDE收到大家心意後很是感動，表示他一定會再回來香港。今日他便返回日本，為下一站上海準備，之後還會到成都、北京、首爾、紐約及洛杉磯等地巡唱。