HYDE來港開騷唱盡經典名作 歌迷愛爆承諾再回香港

由「木火娛樂」主辦的「HYDE [INSIDE] LIVE 2024 WORLD TOUR」,昨晚(7日)於麥花臣場館舉辦,場場爆滿,大會雖分設企位及座位,但無論咩位,觀眾一見日本搖滾天王HYDE出來,由頭high到散場,一直站立跟隨著HYDE的歌曲狂跳狂唱狂叫,氣氛熱烈,令HYDE也震驚香港觀眾這麼熱情。

HYDE來港開騷!

昨晚HYDE以《LET IT OUT》一曲為演出展開序幕,接著《AFTER LIGHT》《I GOT 666》 等一首接一首唱不停,接著他跟觀眾打招呼,不停狂叫「ARE YOU READY HK?」又帶住大家又跳又大合唱。

全場爆滿!

唱多兩首之後,HYDE興奮想站高在台前的鐵欄邊上,但最前面的觀眾即瘋狂湧上,拉著跟觀眾握手的HYDE不放人,HYDE被拉至坐在台邊被人群淹沒,只見他唯有坐台邊,不停叫大家後退,擔心有歌迷會人迫人發生意外,但歌迷死不肯離台半步,令他也無奈笑起來: 「My God!Hong Kong!Haha」有觀眾就連鞋也舉起來示意跳到鞋甩都著唔返,HYDE也忍不住笑出來。

好型!

而中間環節,HYDE叫觀眾坐下, 想大家坐好,再一齊跟他一起jump,搞了一輪都無人肯答理他,場面也十分開心搞笑,最終等齊齊內場企位觀眾蹲低身一齊再跳起,場面震撼。他的新專輯《HYDE [INSIDE]》,是他用四年時間製作的心血結晶,現場也不停問歌迷:「你們聽了嗎?」歌迷瘋狂回應「yes!」讓他很開心。 整個演唱會,HYDE一共換了三個造型,第一個造型,站在高高講台上出場,如美國大選畫面,唱到《MIDNIGHT CELEBRATION》 時,他除去外套,在結他伴奏下,閃電變身一個血流滿面的造型,爆裂全場,而最意想不到是最尾部份,他竟然偷偷跑到觀眾席最後面,躲在大鐵筒裡面突然現身,令後面的觀眾開心到癲,貪玩的他更拿著水槍,走入人群之中返回觀眾席,邊行邊射觀眾,讓全場high爆。

勁。

來到香港,HYDE也入鄉隨俗學了廣東話,走近台邊拿了歌迷送他的大型橫幅旗禮物披上身,跟大家說: 「香港!你們真的很厲害!」然後又去問結他手,「dai なに?(「大」甚麼?)」結他手跟他咬了耳仔後,料不到他用廣東話跟歌迷說:「大OO!We have 大OO!」引爆全場笑聲,他又用廣東話講: 「我好肚餓!我好肚餓!last night 我食福建炒飯,好好食!I like it !多謝!thank you so much hong kong!我一定會回來!」緊接他宣佈最後三首歌了, 歌迷都很不捨,HYDE用日文問大家,「大家還好吧?準備了!再一起唱吧!」再一口氣唱出《夢幻》、《GLAMOROUS SKY 》、《SEX BLOOD ROCK N’ RO》讓歌迷大滿足。 據知,HYDE今次來港,坐了開篷雙層巴士遊覽尖沙咀附近景色,又吃港式私房菜,特別喜愛食福建炒飯、咕嚕肉,還愛上了飲紅棗雪耳糖水,覺得非常潤喉。食過晚餐,再落銅鑼灣飲嘢,欣賞維港夜景。昨晚歌迷散場時,不停於現場拍照留念,又跟工作人員要求希望HYDE可以再來,HYDE收到大家心意後很是感動,表示他一定會再回來香港。今日他便返回日本,為下一站上海準備,之後還會到成都、北京、首爾、紐約及洛杉磯等地巡唱。