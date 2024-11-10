輕談淺唱不夜天｜越南歌手Mỹ Anh美英《EM》溫柔地落後

「Gen Z」越南歌手在2023年大放異彩。Phương Mỹ Chi（方美芝）、Mono、tlinh、MCK、Wren Evans等新一代唱作人，紛紛發行首張專輯，個人風格濃厚，向公眾展示了新穎且現代的音樂風格。當中，Mono更在2022年搶先一步，發行了專輯《22》，並推出備受Z世代熱捧的歌曲《Waiting for you》，一直紅到2023年。

相比之下，Mỹ Anh（美英）選擇在2024年初才推出專輯《Em》（我），在外人看來「慢半拍」，似乎錯過了最佳的曝光時機。然而，在這個快節奏的時代裡，美英的音樂卻像一種柔和的抗議，她堅持自己溫潤的音樂風格，並不急於站在燈光中央。她將音樂看作一件精心雕琢的藝術品，而不是單純為了搶奪焦點的工具。美英的「慢」並不是妥協，而是對音樂的尊重和深情；她用溫柔的旋律訴說著內心，靜待真正懂得的人來聆聽。

誰説「落後」不可以是一種堅持？

從《Em》可以看出，美英非常用心地打磨每一層音效，即使這種細心雕琢，無意間讓她的步伐略顯遲緩，與同行相比稍有落後。

不強烈 柔而內斂 「舒坦」也是力的表現

走進《Em》，聽眾會發現這是一張極具「溫柔」的專輯。美英的聲音輕柔細膩，她的演唱和編曲皆不帶任何激烈或張揚的成分，取而代之的是一種輕柔的、包裹心靈的溫暖。她似乎有意避開當下流行的炸裂節奏和強烈旋律，選擇了細水長流的舒緩節奏，讓每一層音色都像水波一般輕輕推進。

在她的歌曲中，沒有華麗的高音或刺激的編曲，相反的是一種深沉而輕柔的力量。《Em》以一種近乎禪意的方式緩緩流淌着，正如她的名字「Em」那般簡單、樸實，音符間隱約帶有一絲溫柔的悸動。即使在情感強烈的時刻，美英也沒有選擇張揚地展現，而是選擇退後一步，讓旋律自己說話，讓每一層音效和聲音相互依偎，形成一種平和的力量。

這張專輯並不是那種讓人一聽就感到驚艷的作品，它並不試圖去迎合聽眾的快感，而是以一種耐人尋味的方式展開，像是音樂中的一次靜心之旅。它邀請你走近，用心去聆聽，用心去感受，而不是追求短暫的感官刺激。美英的溫柔似乎在告訴我們：她並不急於讓所有人都記住她，而是希望尋找到那些真正理解她的人。

細膩的設計 層層疊疊的音色世界

這樣的編曲和表達方式與她整張專輯的溫柔基調相得益彰，聽起來非常舒適。這樣的做法也許未必為樂迷帶來太多驚喜，她此前的單曲中也一直維持這種音樂風格，缺少了讓專輯變得激動人心的高潮，屬於需要細膩地慢慢品嚐的音樂類型。

美英非常注重作品中的小細節。她的歌曲中低音吉他的運用非常精緻，每一個音效的加入都很輕柔，越聽越能感受到層次感的豐富，但又保持了專輯開始時營造的溫暖氛圍。從現代R&B的《Đánh Cược》（賭注）和《Thật thà》（誠實）到Neo soul風格的《Small Talk》和《Ở đây lúc này》（此時此地），美英的作品中沒有任何張揚，呈現得非常精緻。

在專輯《Em》中最具「張力」的歌曲，要數到單曲《Mỗi khi anh nhìn em》（每當你看著我）和《Chẳng thể né tránh》（無法逃避）。其中，《Mỗi khi anh nhìn em》在副歌部分使用宏偉的號角聲，成為專輯中最「大」的聲音，而《Chẳng thể né tránh》則是整張專輯中速度最快的歌曲，她巧妙地將節奏加快，營造出一種輕快的律動，但依舊保持了她獨有的柔和。這種對情感的細膩處理，使得她的音樂更像是一場悠然的旅行，不需要大起大落的轉折，而是在輕柔的旋律中流動著內心的情感。

即便在這些不同尋常的時刻，美英依舊從容表現。使用銅管樂器時，她並未繼續演唱，而是讓銅管樂獨自承擔副歌部分的演繹。在加快歌曲節奏的同時，她也避免使用過於繁複的旋律或高音，這一切都給人一種「溫和」、簡約的感覺，她精心打磨的細節深藏於作品之中，有些挑戰聽眾的耐心去發掘。

低調的選擇：不張揚但真誠

美英的音樂不僅僅是技術的展現，更是一種生活態度的體現。相較於追求標新立異的同行，她更關注於如何真實地表達自我。她選擇以越南語來創作，而不是更適合自己音域的英語，這是一種挑戰，也是一種誠意。雖然她的越南語發音不如母語般標準，但她用一種親切、溫柔的方式講述生活片段。這樣的選擇或許無法讓每一位聽眾都滿意，但卻是一種真誠的表達。

在這個追求瞬間曝光和激烈表現的時代，美英選擇了低調。她未如一些同行般使用充滿話題性的詞語或製造爭議來博取關注，而是安靜地展示內心。她的詞語平實卻溫暖，雖無驚世駭俗的詞句，卻細膩動人。她的音樂猶如一面清澈的鏡子，反映著她的內心世界，而不是一種刻意的表現。

在細節中堆疊的魅力

或許在旁人眼中，美英的步調稍慢，缺少爆發力，但這正是她的魅力所在。聽完《Em》，或許你會感到心靈的深處被一股溫柔撫慰。這張專輯並非為了吸引大眾目光的華麗作品，而是一次溫柔的內心旅程。她沒有選擇快速吸引眼球的路線，而是細水長流地積累自己。她並不渴望成為音樂市場的「爆款」，反而用自己的節奏，走出一條屬於自己的音樂路。她的音樂不打算迎合每一個人，只是靜靜地等待着那些願意深入傾聽、理解她的知音。

這張專輯並未有引爆成為大眾話題，自然也沒有成為各大流行榜上的常客，但它卻是一個能讓人重複聆聽、細細品味的作品。美英的步伐雖慢，卻是一種堅持，一種對音樂的真誠熱愛，這反而令她的作品更有縈繞性，讓人聽到她內心深處的聲音。

《EM》專輯連結︰

https://www.youtube.com/playlist?list=PLW7tfYCncOxlvZVdsBDFJrOs2Ajj1igAj

《輕談淺唱不夜天》主持岑亮，身兼廣告導演，認為廣告與開咪工作的共通點，都是與人分享想法，亦要「講得啱聽」。喜愛用耳朵遊歷不同國家，認為世界上太多被忽視的高質流行音樂，決意要逐一尋獲。

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