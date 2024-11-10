電音介紹｜究竟DJ都在做什麼？

EDM巨星David Guetta 最近的一段訪問節錄在網上引來廣泛討論，事關他在訪問中談及在今天的電子音樂生態中，其專業領域可被劃分為DJ和Entertainer兩種角色。DJ的角色就像傳統的認知，著重音樂性和品味，挑選音樂讓觀眾跳舞，甚至抱著為觀眾介紹新音樂的使命，帶領他們經歷一敞未知的Rave旅程；而Entertainer的角色更著重娛樂性，盡量滿足不同觀眾的喜好，配合華麗的舞台、燈光效果，這種表演形式和目的更像流行音樂會。

David Guetta坦言現在大多數時間，自己都在擔任Entertainer的角色。此話一出，樂迷一方面佩服他的坦率，同時慨嘆現在的DJ生態。一直以來坊間對DJ都有各種疑問和誤解，藉著近期熾熱的討論氣氛，筆者就以身兼日間電台DJ及夜間活動DJ的雙重身份，與各位讀者分享DJ的二三事。

▌ DJ為何叫DJ﹖

DJ全寫為Disc Jockey，中文譯作唱片騎師，猶如騎師駕馭馬匹般駕馭唱片和音樂。簡單來說，無論是電台、夜店或活動DJ，DJ的職責都是從挑選音樂開始，繼而編排曲目播放的次序，營造所需的氣氛。

在1906年的平安夜晚上，與愛迪生共事的加拿大工程師Reginald A Fessenden嘗試從美國波斯頓向大西洋數艘聯合果品公司的船隻發射無線電訊號，內容包括一段簡短演講、朗讀聖經章節、現場演奏音樂，並播放了一首由一位女低音歌唱家演唱來自歌劇Xerxes的曲目《Handel’s Largo》。Fessenden因此成為歷史上第一位DJ，九龍塘廣播道旁的范信達道正是紀念這位加拿大發明家。

歷史上第一位DJ， Fesseden。

1907年，被喻為「電台之父」的Lee DeForest在他位於紐約的實驗室透過他的三極管發明向外進行廣播，並播放曲目《William Tell Overture》，他亦因此自稱為歷史上第一位DJ。伴隨Lee DeForest的發明，電台廣播在1920年左右得以實現，電台播放唱片的模式自此誕生。

電台之父，Lee DeForest。

Disc Jockey這個稱呼一直到大約1930年代才出現，由專欄作者Walter Winchell提出這個名稱去描述當時的著名電台播音員Martin Block，形容他以聲音「騎著」（riding over）音樂進行廣播。Martin Block在美國電台WNEW時任廣播人員，正值一宗轟動的綁架案。Block在新聞報道之間播放唱片，逐漸建立他的聽眾群。

後來電台希望透過節目進行廣告銷售，Block就在他的個人節目《The World’s Largest Make Believe Ballroom》中以親切、隨性的風格，在唱片與唱片之間宣傳各類產品，成功獲得客戶和聽眾支持，成為一位星級播音員，亦令DJ這個稱呼誕生。

Martin Block令「DJ」這個稱呼誕生。

早期的DJ都是電台DJ，那麼像夜店的打碟DJ又是如何出現﹖40年代末一位在英國Leeds的年輕人叫Jimmy Savile，他在現場樂隊盛行的世代，萌生了現場播放唱片的概念。他認為不一定要由現場樂隊演奏音樂，取而代之的是在唱盤上播放唱片也能達至讓觀眾起舞的效果。

Savile慢慢累積了他的支持者，亦逐步完善現場播放系統，例如用上兩個唱盤去輪流播放唱片。他將DJ的概念由電台直播室移師至舞廳，以播放唱片代替現場樂隊演奏，奠定今天我們認知的打碟DJ模式。

私生活充滿爭議的明星DJ， Jimmy Savile。

▌ DJ的分類

時至今天，DJ仍主要以電台DJ和打碟DJ兩大種類。電台DJ為音樂節目揀選歌曲，以簡單播放器去播放歌曲，並適時加上介紹或tagline，不一定要做到無縫接歌，較著重氣氛或音樂推廣，例如深宵音樂節目或新歌介紹節目等，涵蓋的音樂類型可以很廣。個人而言，音樂節目的主持才能稱得上為「電台DJ」，因為他們需要具備駕馭音樂的能力，並應該以「電台主持」去區分清談節目的主持。

打碟DJ則是另一門技術，以較複雜的控制器去駕馭音樂，做到無間斷播放讓觀眾起舞為首要目的。雖然因應場合在選曲的考量上略有不同，例如在夜店中以節拍較強勁的歌曲為主，或在婚禮上以較流行適合大合唱的歌曲為主，不過其宗旨都是按場合或活動目的去挑選最適合的音樂，營造需要的氣氛。

由於打碟DJ的操作技術要求較高，固此亦可按技巧分類。一種是Mixing DJ，著重歌與歌之間的混音和銜接。另一種是Scratching DJ，運用俗稱捽碟的技術去控制歌曲，改變節奏和段落，猶如在現場重新為歌曲進行編曲，較常見於Hip Hop音樂。

以上兩種DJ並無衝突，很多DJ皆能駕馭兩種技術。就筆者個人而言，Mixing和Scratching是兩種不同的技藝，對DJ的要求也不同，正如球場上的前鋒和後衛，同樣是足球員卻需要具備不同的能力。只是Mixing相對Scratching較易入手，難怪一些要求高的樂迷認為懂得Scratching的DJ才是真正的DJ。

▌ 迷思一：DJ只是按播放鍵的崗位

很多人會形容DJ的工作就是按播放鍵，這個說法並非完全錯誤，只是不夠全面。DJ在表演前有很多準備工作，首先是聆聽大量音樂，除了市場上的最新歌曲，亦會搜挖不同年代、國家和種類的歌曲，從而擴闊自己的音樂庫。

其次是前期選曲。市場上有海量的歌曲，在準備時DJ會構想什麼歌曲可能適合該次表演的場合和觀眾群，將適合自己表演風格的歌曲加入歌庫，然後作出分類。歌曲的分類方法因人而異，有人喜歡按音樂類型，有人喜歡按歌曲能量，有人喜歡按表演場合。找到適合自己的方法後，便製作不同播放歌單以便在現場表演時快速找到需要的歌曲。

▌ 迷思二：DJ播放的歌曲都是預先編排好

這是一個經常在網上看到的迷思，一般來說DJ甚少將預先準備好的歌曲順序直接百分之百搬到現場播放，始終構想和實際環境可能有出入，最終都要視乎舞池的氣氛和觀眾反應作出調整。有些DJ都會有自己心水的歌曲組合，例如歌曲A、B、C組合起來的效果理想，在條件許可下便會播放這個預先編排好的組合。但稱職的DJ永遠不會局限自己的演出，假如在播放歌曲A後發現效果未如理想，或者突然想到更好的選擇，亦可以即場轉換為歌曲D而非原定準備好的歌曲B。

你可以把每一首歌想像成一個招式，DJ歌庫中的每一首歌就像已經學會的招式，如何組合和編排招式的使用全按DJ的創意、喜好和功力。「預先編排」大多數只是一種準備招式的方法，而非最終結果。當然亦有例外情況，例如一些配合影像、燈光和舞台效果的表演，好像DJ的個人音樂會，由於對所有配置的精準度的要求較高，按預先編排去演出的程度相應較高。

▌ 迷思三：DJ需要具備什麼能力

相信很多DJ都會回答「閱讀觀眾」的能力。「閱讀觀眾」是指觀察觀眾的反應，播放適合眼前舞池的歌曲。即使播放同一首歌曲，在不同場合、觀眾群獲得的反應也不一樣，觀眾的國藉、年齡層、性別，甚至表演地點、時段，每一個也是可變因素。透過累積經驗和擴闊歌庫，便有助提升「閱讀觀眾」和應對的能力，從而因應現場情況即時作出調整，有效控制舞池的氣氛和能量。

其次便是創意，這是一種既重要且虛無的能力。如何在云云DJ出突顯自己的風格，除了豐富的歌庫，鮮明的音樂風格，便是為觀眾製造驚喜。透過尋找特別的Remix，或者播放意想不到的歌曲組合，都是為觀眾製造驚喜的方法。這種能力同樣以DJ的經驗、音樂知識和想像力為依歸，沒有一套必勝方程式。

▌ 結語

總括而言，DJ在播放一首歌曲前都有很多準備和考量，在個人喜好和觀眾喜好之間找到平衡。例如一些職業駐場DJ便要考慮夜店的立場，就歌曲的類型和流行程度作出讓步，始終夜店或酒吧都是一門生意，各家對音樂的取態不同，固此吸引客人來店消費賺取營利亦是考慮因素之一。

希望透過這次簡單的介紹，讓讀者嘗試了解和欣賞DJ這門專業，知道他們在按「播放鍵」這個看似簡單的動作背後，經過什麼努力和功夫。一個出色DJ所製造的音樂旅程，並不是單憑連接電話用串流播放音樂所能比擬。