王菀之邀歌迷明年2月紅館《合體》 笑言突破由6點唱到11點

睽違11年王菀之終於宣佈，2025年2月22.23日踏上紅館舉行保誠保險呈獻，《合體 – 王菀之演唱會2025》。優先訂購將於11月20日展開，公開發售日期為12月2日，歌迷撲飛要密切留意啦。

是次演唱會，名為《合體》， Ivana (王菀之)表示，這是入行20年的一個紀念騷，合體是二十年來的創作路上的合體，也是表演者與觀眾的合體，這個世界孤獨一人很難成就夢想，「諗呢個名個陣，我會諗到好多合體，機械人合體啦，自我世界的合體，一個人奮鬥路上，第一件事就係要同自己嘅內在小孩合體，再同身邊嘅人合體，再同世界合體，由小的力量變大力量！ 合體，一個交流，一個同理心都係合體，二十年來創作路上，我少不了歌迷的支持，我可以開一個演唱會唱嘅歌全部由自己作曲，好幸福，全因有大家嘅支持。 舞台上表演者沒有觀眾，也形成不到一個成功演出，所以今次邀請大家入場，再一次嚟同我合體，成就呢個二十年的紀念日。」

是次演唱會海報，不再在影樓拍攝，選景香港區某角落以非常純綷、直接、真實的呈現一個開心笑著的Ivana，「靈感係嚟自佢地覺得我最近愛上攝影，重要係鐘意左影黑白相，一個好簡單直接冇花巧嘅我。二十年來我都試過好多唔同造形，唔同角色呈現係觀眾面前，有唱歌嘅我，電影嘅我，舞台劇嘅我，或者卡通配音嘅我，全部合體其實就係一個簡簡單單，同大家一樣生活喺同一個城市入面嘅王菀之，同各dreamer 一齊努力奮鬥。」依家咁多朋友仔鐘意打卡，我哋諗緊係咪玩個合體遊戲，你搵到我喺邊度影呢張海報，影番同一個位，IG上面tag返我，我或者送份禮物俾你。哈哈。」

今次演唱會， Ivana表示，自己即將會有非常多突破，「通常演唱會都會準備最少6-8套衫，由於我好想專注送好多歌同大家分享，咁珍貴兩個幾鐘，終於可以紅館見面，我唔想有一刻唔係同大家一齊，所以今次想突破唔換衫！如果喺演唱會之前，俾大家見晒啲衫，好唔好？入場之後就「合體」！ 不如等歌迷揀啦，寧願我唱多幾首歌定係想我去換衫？哈哈。」

而當務之急，Ivana謂第一件事要突破係團隊爭要佢唱咩歌嘅鬥爭，「原來我不經不覺創作左二百幾首歌。而好多歌都唔想放棄，好想唱。所以開左十次會都未揀到歌，依家一共50幾首係大家都唔想放棄，音樂總監就反問，咁係咪呢個不可抗力之下， 我地要提早喺六點就要開場，哈哈。」

保誠保險 呈獻

《合體 – 王菀之演唱會2025》

主辦：特高娛樂、木火娛樂

協辦：光尚娛樂、KKLive

日期 / 時間：2025年2月22.23日

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1,080 / HK$780 / HK$580 / HK$380

優先訂票 東亞銀行信用卡

日期：2024 年 11月20 – 22 日

優先訂票渠道👉🏻 KKTIX 網站https://kktix.com或KKTIX手機應用程式

優先訂票詳情👉🏻 https://www.hkbea.com/html/tc/bea-credit-card-entertainment-offer-2025ivana.html

公開發售

日期 : 2-12-2024起

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