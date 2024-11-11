許靖韻巡演頭站喊到尾站 歌迷推介 全體同事食燒鵝瀨

今年四月，許靖韻（Angela）於內地舉行巡迴音樂會，首場的廣州站，Angela已經爆喊，估不到日前的尾站東莞場，Angela又再爆喊，認真係「由頭喊到尾」。

Angela表示今場十分感動，因為這次跟觀眾距離十分接近，「近到坐第一行嘅觀眾講嘢都聽到，好難得個舞台同觀眾、歌迷咁近距離，大家成個感覺係同佢哋好close，佢哋每一個樣我都睇得好清楚。」亦因為這樣，所以當全場大合唱時，Angela感動得淚如雨下，「第一個感動位係唱《別為我好》，因為今次我除低咗一邊耳機，咁近距離，聽到佢哋唱歌聽得好清楚，《別為我好》同《謝謝對不起》佢哋一齊大合唱，同埋因為我冇諗過《情歌之後》都全場大合唱，嗰個大聲程度係大過《別為我好》，所以忍唔住喊咗出嚟。」Angela坦言沒想過這場會喊，更因為這是今年的最後一場，所以特別穿上紅色衫，希望以開心的心情作一個總結，她又感謝歌迷，「多謝茶茶們（歌迷名稱）每一站為自己準備唔同嘅應援物同打卡點，仲會開show前喺場館外設立應援物交換點，好sweet。」雖然完成尾站，但Angela已急不及待自爆明年的計劃，「同茶茶們（歌迷名稱）暫別音樂會舞台，2025年會再開，希望快啲可以公佈日子。嚟緊都有好多唔同嘅舞台演出機會，到時會同大家再見。」

除此之外，原來開show之，大量歌迷留言給Angela表示要一嚐東莞燒鵝瀨，所以開show前，Angela特別搵同事「撲」了一碗，「因為完show就即刻走，所以開show前食。我哋係全體！係全體同事都一齊食燒鵝瀨，大家都覺得超好食！我都係第一次食東莞燒鵝瀨，真係覺得好好食！係好唔同嘅，嗰個粉係好唔同。」十分搞笑。