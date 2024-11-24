汪明荃演唱會首場以5種珠寶顏色華麗登場 陳慧琳、林家謙任嘉賓

一連兩場「阿姐•汪明荃演唱會2024」首場已於昨晚（23日）於紅磡體育館圓滿完成，陳百祥、黃杏秀、樂易玲、周慧敏、周美鳳、王浩信、梁思浩、關寳慧、黃建東、陸浩明和鍾柔美等均是座上客，表演嘉賓則分別為陳慧琳和林家謙。

全晚演唱會以不同顏色的珠寶劃分出每一部分，寓意汪阿姐是演藝圈的瑰寶！在服裝造型大師陳華國Kenneth精心打造，以及背景LED屏幕呈現美不勝收的畫面襯托下，身穿一套比一套更華麗的服飾的汪阿姐於紅館舞台載歌載舞，贏得全場觀眾無間斷的掌聲。

汪阿姐首先以代表黃金的金色造型獻唱《閃爍登場》和《迷人Pink Lady》揭開演唱會序幕，之後她說：「唔該晒我班Dancers，多謝你哋！歡迎大家嚟到我嘅演唱會，大家好！頭先大家有無留意我今次演唱會嘅標誌呀？有無睇到裡面寫咗啲乜嘢？」「係呀！有Diva啦，又有阿姐啦！幾靚呀可？」「唔理係Diva又好，阿姐又好，對我嚟講都只係一個稱呼嚟嘅啫，因為我一直都只係做返我自己 - 汪明荃，Liza！我，就係要將最好嘅嘢送俾每一位觀眾，所以今晚希望大家都可以好開心咁去欣賞每一首歌，每一幕演出！送俾大家，《天虹》。」汪阿姐唱畢此曲後說：「其實喺我嘅歌曲之中，電視劇主題曲佔咗好重要嘅位置，今晚當然會有好多首經典嘅主題曲送俾大家啦。送俾大家《金絲雀》。」汪阿姐最後以《秋風秋雨》結束了代表黃金的第一部分。

汪阿姐以一身寶石紅展開演唱會的第二部分，她一口氣唱了《銀河》、《華麗轉身》和《傾城之戀》，接着她說：「為咗今次演唱會，我都花咗好多心思，仲特登請人寫咗首新歌做呢個演唱會嘅主題曲！我一向都愛才，好鍾意同啲有才華嘅人合作，一來作品水準有保證，二來又可以喺佢哋身上偷吓師，學吓嘢，所以今次我就請咗Wyman黃偉文幫我寫歌詞，同埋一位已經出咗名好耐嘅音樂才子寫呢首新歌，佢就係《Make my day》嘅作曲人，我今日嘅嘉賓 - 林家謙Terence，大家俾多啲掌聲佢！」

林家謙在台上與汪阿姐傾計，汪阿姐說：「因為我之前未有機會認識你，今次我開演唱會係想同啲新人合作，我問咗好多人而家邊個最Hit作曲？佢哋個個都推薦你，所以我就認識咗林家謙。」林家謙笑問「佢哋係咪整蠱妳？」汪阿姐答：「唔係，佢哋唔係整蠱，你寫嗰首歌係一首好歌，我睇你好似一個年紀好輕嘅人，你有30歲未？」家謙說：「有啦，不如我承認已過30。」汪阿姐追問是否31、32還是33，家謙笑說可以在維基上查看到，汪阿姐又問家謙那麼年輕便作曲是受誰影響？家謙說：「係顧家煇，因為佢影響我好多，佢寫嘅旋律同埋和弦，用埋一齊個效果係好高級同好優雅，大家未必可以即刻聽得出，但係好順耳，佢好多家傳戶曉嘅歌，大家都可以跟住唱，入邊有好多Details，當你去演奏呢啲歌嘅時候，會發覺佢哋真係好深，呢啲係非常高級亦都係我最欣賞嘅地方，所以今晚特登揀咗一首煇哥寫嘅歌同妳合唱。」汪阿姐說：「家謙好有心機特登做晒和音，令呢首歌好似變成另外一首歌咁，不如而家唱俾大家聽，你哋一定估唔到係邊首歌。」此時音樂便響起《用愛將心偷》的前奏，現場亦同時響起連串掌聲。

兩人唱畢《用愛將心偷》後，汪阿姐說：「多謝晒家謙，為我寫咗首好開心嘅歌，又嚟做我嘉賓，不過佢仲有一件奇事，佢話好鍾意聽我嘅一首歌，但係我真係估唔到佢點解會鍾意，我可以俾個貼士大家，呢首歌我頭先唱過嘅！不如你自己講吓係邊首啦！」家謙接着便說：「我今日着衫配合阿姐妳，我着咗妳最鐘意嘅熱咖啡色。」汪阿姐回到後台後，家謙在台上說：「有啲朋友可能未認識我，我叫林家謙，今日就揀咗一隻阿姐嘅歌去翻唱，呢隻歌大家都應該會聽過，不過我估未聽過男仔唱，呢首歌我自己好鍾意，因為好好聽，同埋當我唔開心，心情麻麻哋嗰陣，我聽完呢首歌就會變返好開心，希望大家聽完我唱都會好開心，送俾大家《迷人Pink Lady》」。

家謙唱完《迷人Pink Lady》後，汪阿姐已換了一套珍珠色配珍珠裝飾的服裝再度出現於台上，先後唱出《家變》、《四季情》，然後她說：「《家變》、《四季情》都係霑叔黃霑先生寫嘅歌詞，今年霑叔已經離開我哋二十年，但係今日睇返佢寫嘅歌詞，仍然覺得好有哲理，好看透人生！每次唱霑叔嘅作品，都有得着！所以霑叔永遠都係香港嘅文化標誌代表，亦都係每一代香港人嘅共同回憶。以下落嚟，繼續為大家送上霑叔嘅作品。」汪阿姐唱出《輪流轉》和《問我》，之後到家英哥出場，他先以一段棟篤笑和觀眾朋友見面，這段棟篤笑的內容不乏家英哥和汪阿姐的相處之道，最後家英哥更唱出他的首本名曲《Only You》，大施冧功！

第四部份以翡翠為主題，汪阿姐換了一套碧綠色的服裝繼續演出，先唱了以宋詞為歌詞內容的Medley，然後她說：「對藝術嘅追求，絕對係無分國界。無論古今中外，只要係好睇嘅，出色嘅，我都有興趣去學習，去嘗試，而我哋中國就有好多藝術作品，都值得我哋用心去欣賞，剛才幾首詞係出自宋代著名詞人嘅手筆，希望大家都會鍾意。仲要承蒙香港舞蹈團批准佢哋嘅舞蹈家 - 米濤參與舞蹈編排，特別多謝佢哋！而除咗詩詞之外，中國仲有好多好出色嘅小說同戲曲，相信大家都記得，我以前喺電視演出過《楊門女將》嘅穆桂英，當時大家都好鍾意呢個角色，不過我最近升咗Level，因為我想突破自己，所以我喺戲曲裡面，做埋佘太君，睇吓遲啲有無機會試埋楊家將其他角色，到時再俾你哋睇吓！而家，我哋就先回味一吓。」唱畢《楊門女將》，汪阿姐說：「除咗優美同埋澎湃之外，我都預備咗有中國色彩嘅歌曲，仲有一啲輕鬆開心嘅小調，希望大家都聽得開心。」阿姐之後唱出《春花萬里香》加《採茶山歌》Medley，緊接的是《像白雲像清風》，然後汪阿姐便以一句「她既是一位天后，也是一位女神」，邀請首場演唱會第二位嘉賓陳慧琳到台上。Kelly甫出場即讚：「阿姐，妳好靚呀！」汪阿姐回應說：「妳好型呀！」Kelly續說：「係咩，襯唔襯到妳？妳頭先唱啲歌我全部都識唱，由細個同大家一樣一齊聽。」汪阿姐說：「我同Kelly都只係合作過一次，錄過一隻歌，係18年前嘅事。」Kelly說：「呢首歌叫《自由女神》，講嘅係單身，18年前我同阿姐都係單身。」汪阿姐說：「不過而家興單身，興同居唔結婚。」Kelly說：「其實我哋結咗婚都好自由，唔一定單身先自由。」汪阿姐道：「不如我哋回味吓呢首單身歌，大家話好唔好呀？」之後她倆便唱出這首《自由女神》，唱畢此曲後，Kelly 說：「妳知唔知當日我哋合唱呢首歌嗰陣，妳就係我而家呢個年紀， 阿姐先至係凍齢始祖。」汪阿姐說：「我而家又要去換衫，Kelly 妳就同大家講吓妳嘅近況。」Kelly ：「好呀，我會幫妳搞掂個場，妳落去慢慢換。換得快嘅話，可以係台下面就算唔嘆下午茶，都可以嘆杯熱咖啡先返上嚟。」「阿姐真係好 Fit 啊呵，又靚，永遠都係走前人一步，其實我同阿姐都有10幾年冇見，我只係喺電視機度成日見到佢，但係真人就好耐冇見，咁上兩星期我除咗我去咗studio同阿姐綵排，阿姐一見到我就話我肥咗，我當時心諗，阿姐唔係個個人都好似你喺呢50幾年，每一日都係喺最巔峰嘅狀態，我都有失手嘅時候。」「跟住阿姐話嚟緊七月我喺紅館開演唱會，係咪到時先減？我答阿姐係呀係呀，到時我會減㗎啦！我以為自己要求高，sorry，阿姐係比我要求更高一個層次，明唔明呀？其實阿姐咁認真嘅態度，都係你哋鍾意佢嘅原因，不如我今晚就唱呢首歌代你哋送俾阿姐，就係《對作太多在乎》。」

第五部份的主題為鑽石，汪阿姐閃爆登場，頭戴皇冠唱出《京華春夢》、《郎歸晚》、《千王群英會》和《勇敢的中國人》，她演唱後說：「多謝大家咁多年嚟對我都咁支持，要送今晚最後一首歌俾大家。」此時音樂響起大家耳熟能詳的《萬水千山總是情》的節奏。

在觀眾的一片Encore呼聲下，汪阿姐以中性穿西裝的造型再現台上，先為每位觀眾送上一曲《熱咖啡》，之後伴隨着《美麗娛樂世界》，大螢幕展現汪阿姐過往拍攝劇集的多幅造型照，最後以一首《Make my day》為首晚演唱會畫上圓美句號。貼心的汪阿姐於完場後，也特意和紅館外等候她的歌迷打招呼才回家休息。