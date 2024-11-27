45歲王菀之疑為演唱會減磅暴瘦至見骨？　張敬軒驚訝：係咪我睇錯

現年45歲的王菀之（Ivana）睽違11年，終於宣布明年2月22及23日再在紅館舉行演唱會，王菀之近日正忙於宣傳，並將演唱會試造型照分享到Instagram。不過王菀之的最新狀態隨即獲得大批網民關注，有大批圈中好友更認為王菀之過瘦，擔憂如果繼續減磅會令健康出問題。

王菀之即將明年2月22及23日再在紅館舉行演唱會。（IG圖片）

Ivana正積極為演唱會進行宣傳。（IG圖片）

王菀之日前在IG分享了兩張造型照，分別穿上紅色露肩紅裙及黑色窄身露肩裙，兩張相都見到王菀之瘦到見骨。她留言寫道：「送上演唱會試造型照。。。（2014，多謝）#條腰 #唔好再俾我見到呢條裙」，而王菀之在另一照片同樣重申是2014年的造型：「演唱會試造型照2，冇，真係冇filter（2014，唔該）明天gym starts，以呢張相+15磅為目標。係，言下之意，我比起嗰陣重咗大概 #演唱會心理前哨戰」。

王菀之日前在IG分享了兩張造型照，分別穿上紅色露肩紅裙及黑色窄身露肩裙，兩張相都見到王菀之瘦到見骨。（IG圖片）

原來係舊相......（IG圖片）

雖然王菀之多度表示是舊相，但網民及圈中好友似乎沒有察覺是舊相，張敬軒留言：「係咪我睇錯，我見到骨呀！！！」，張繼聰就安慰王菀之：「你已經好靚，唔好俾咁大壓力自己」，而湯駿業則表示：「Wah…你唔好再減啦，好好睇㗎啦！」對於好友們的關心，王菀之逐一回覆，並表示自己太重會有「壓台感」，重Post舊照只是需要動力。