江若琳新歌《一圈》MV誠邀參演杜燕歌韓馬利　首次挑戰演螢幕情侶

江若琳（Elanne）推出全新單曲《一圈》，成功邀請吳林峰作曲，這次合作源於她曾在低潮期聽到《捱麵包的人》歌曲的啟發，陪伴她走過困難時刻。如今成功邀得相同班底為她炮製新作，透過「一圈」的哲學反思人生的經歷，藉此與大家分享人生中兜兜轉轉後的成長與珍惜。歌曲 MV 則由唱片公司老闆張子丰 (Fred) 執導，邀得多位實力派演員參與，將故事演繹得淋漓盡致。

江若琳（Elanne）推出全新單曲《一圈》。（資料照片）

誠邀參演杜燕歌韓馬利參演MV

MV演員卡士十足，當中，杜燕歌與韓馬利（Mary姐）首次於螢幕上飾演夫妻，展現超過三十年的婚姻默契與溫情，在幕前公然「放閃」。兩人的表現自然流暢，彷彿演繹了現實生活中的點滴。兩位前輩更特意挑戰老妝出演，讓畫面增添濃厚的真摯情感。兩人笑言：「第一次見到對方這麼老的樣子！」他們的自然幽默為拍攝現場增添了不少輕鬆氛圍。Elanne 感激地說：「(兩位前輩的演出)充滿年代感，讓我聯想到自己的親人，非常動容。」

杜燕歌韓馬利參演MV挑戰螢幕首次演情侶。（資料照片）

此外，今年榮獲「第32屆香港舞台劇最佳女主角」的「劇后」趙伊禕（Yiyi）化身成年版女主角「孫小芳」，搭檔由型男麥子樂飾演的男主角「麥嘉榮」。二人在 MV 中重逢的片段，深深觸動全場工作人員，甚至讓大家熱淚盈眶。麥子樂分享道：「短短幾分鐘的 MV 要展現如此多的生離死別情感，挑戰性十足。認識導演已久，這次是我們首次合作，過程非常愉快，而且 MV 的故事也非常有趣。」參與演出的還包括港姐龐卓欣（Ada）及港隊武術代表沈曉榆 (Lydia) 。Ada 表示：「看完劇本後有很多感觸，希望未來有更多機會發揮自己在演戲方面的潛力。」

《一圈》MV。（資料照片）

《一圈》MV的故事

MV講述男女主角10歲在海邊相遇，歷經波折後，最終攜手走到白頭的故事。導演張子丰表示：「人生如同一個圈，任何掙扎與起伏、錯過與重逢，都是人生路上的必然，回望人生，會發現只要珍惜遇到的所有人和事，最終都能找到屬於自己的一個圓滿。」Elanne 希望透過歌曲表達人生就像走一個圈，終點亦是起點，我們珍惜每一次相遇，無論遇到什麼風雨都不要放棄，用心感受生活，活在當下好好享受這一圈的旅程。

MV講述男女主角10歲在海邊相遇歷經波折後，最終攜手走到白頭的故事。（資料照片）

拍攝風雨下完成捕捉意外絕美風景

拍攝原訂於11月中旬拍攝，卻遇上「八號風球」被迫改期。拍攝當日雖然也遇上毛毛細雨，幸好最終天公作美，得以順利完成拍攝。因風暴潮影響，三門仔石灘水位漲至罕見高度，意外成就了海邊告別場景的壯麗畫面，為整支 MV 增添濃厚情感與震撼視覺效果。《一圈》現已於各大平台上架，歌曲與 MV 已同步推出，Elanne 希望藉此這首歌分享她的「一圈哲學」，鼓勵每個人珍惜生命中的每一刻，從低谷中找到屬於自己「一圈」。