王菲激罕曝光撐竇靖童開騷　粉絲：有生之年能看到王菲開演唱會嗎

竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會《狀況外》，昨晚（30日）來到家鄉北京站，天后王菲現身撐場，當起女兒的歌迷，更興奮揮動應援燈棒，成為全場粉絲另一焦點。

竇靖童出道八年首次舉行個人巡迴演唱會。（微博）

竇靖童昨晚舉行演唱會北京站。（微博）

竇靖童每場演唱會除了獻唱自己的歌曲，亦會翻唱歌曲，她表示因為北京是家，有著特殊的意義，所以特別挑選了媽媽王菲的《你快樂所以我快樂》，令演唱會掀起高潮。這首歌最初是王菲紀念竇靖童出生的歌曲，並收錄於1997年《王菲》專輯中，如今竇靖童在台上獻唱，而王菲就成為觀眾，場面更覺溫馨。

有網民翻出王菲於1998年在廣州舉行演唱會，獻唱《你快樂所以我快樂》時的照片。（小紅書）

王菲撐竇靖童開騷。（小紅書）

王菲被網民拍到現身撐女兒竇靖童，更將片段分享到小紅書。片中看到王菲與友人們現身演唱會，起初王菲都刻意坐在較後的位置，而友人都盡量靠前，似乎想以身體遮著王菲。不過王菲聽到竇靖童獻唱後都按耐不住，猶如小粉絲般興奮揮動應援燈棒。

有網民大讚王菲狀態極佳。（小紅書）

有大批網民和粉絲看到片段後，都表示非常感動：「祖傳粉感動哭，沒有什麽比這一刻更能表達母女情了，菲從來不對外秀自己是好母親，但是一言一行都表達了對女兒們深深的愛」、「北京唱這首歌更有意義」、「感動，從98年開始喜歡王菲，童童唱出媽媽味」、「聲音有一點王菲的味道，沒王菲的技巧，但是又多了些灑脫」。另外，有網民慨歎：「有生之年能看到王菲開演唱會嗎？」

王菲興奮揮動應援燈棒。（小紅書）