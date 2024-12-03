聲生不息4｜古巨基大讚港樂寶藏 衛蘭揀《命硬》挑戰初舞台

《聲生不息‧大灣區》是系列繼「港樂季」、「寶島季」、「家年華季」後的第四季節目，未開播已在網上傳出不少歌手名單，節目終於在11月29日開播，名單曝光引發網上熱話，參演歌手包括：譚詠麟、陳慧嫻、周慧敏、容祖兒、陳小春、古巨基、薛凱琪及衛蘭等，陣容強勁。

首次踏上《聲生不息》舞台的衛蘭Janice，這次亦是她首度參加內地綜藝，鬼妹仔傻大姐性格瞬間成為節目的小甜心，「港普」更引發連串笑料；而Janice揀選了2005年經典廣東歌《命硬》的原稿版《她整晚在寫信》，這首歌曾經在她初入行時遇上，但當時冇緣唱出，直至2020年才重新錄音，終於收錄在Janice的專輯內，今次更可以成為《聲生不息4》的初舞台演出，可謂別具意義。

Janice初次參加內地綜藝節目，難免感到緊張，當她到了錄影現場，推門見一張又一張熟悉的臉孔，起身拍掌歡迎她的到來，容祖兒上前摸摸她的頭及輕擁着她，令她感到很溫暖。跟大家打過招呼後，Janice第一句就問大家可否分享一下經驗，令眾人捧腹大笑。

在第一集節目中，Janice選了側田《命硬》的初稿版本《她整晚在寫信》為演唱曲目，唱罷古巨基對住全場觀眾說：「衛蘭真是港樂的一個寶藏，大家可以多聽衛蘭。真的，真的。」能在《聲生不息》這個大舞台唱歌，Janice在舞台上說︰「感受到觀眾非常熱情，就讓我有點『舒服』！」Janice用「舒服」去形容在台上的感覺，令到主持人、古巨基、方力申和台下觀眾忍不住大笑出來。

主持人又即場建議Janice，清唱一小段《一格格》，聽到主持這樣說，全場起哄，Janice爽快地答：「可以！」又示意大家可以一起唱，然後便清唱出一小段《一格格》，唱罷掌聲不斷，主持人大讚好聽，「感覺旋律很飽滿。」方力申更誇獎：「不像清唱，好像有配樂。」

首次錄影後，Janice談今次參與的感受，她說︰「好興奮，期待咗好耐，之前有睇，當時已經好想感受這個舞台，覺得製作、編曲做得好認真，作為一個歌手，好想挑戰新的自己，雖然好緊張，要學識在新環境點樣表達自己、做返自己，我都係一邊做一邊學。而第一首可以唱算係自己嘅歌，因為已經好熟，所以冇咁緊張，looking for more performance，希望之後繼續發揮最好的自己。」

《聲生不息·大灣區季》第四季，於2024年11月29日起每週五播出。