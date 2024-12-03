張敬軒王菀之「唱到抽筋」嘅年紀「開騷秒殺」 海量聲音求加場

保誠保險呈獻《合體 – 王菀之演唱會2025》昨日公開發售，一個上午全部售完。不少搶不到飛的歌迷湧進Ivana的社交媒體留言求加場。

睽違11年先再開紅館演唱會，昨晚Ivana 聯同張敬軒一起深宵「合體」搞左個IG Live ，兩人同歌迷傾計，表演互窒、食煲仔飯，唱歌，提醒歌迷今早兩人演唱會，一個紅館，一個澳門，分別都於今日公開發售，兩人的門票，均被歌迷搶爆，下午開心宣告賣完。

對於兩場門票半日售完，Ivana就表示非常開心大家支持，知道消息後，團隊有馬上聯絡她開緊急會議，研究是否有加場空間，希望買不到飛的歌迷不要失望，有消息會馬上為大家公佈。

皇上皇后「合體」之威力，昨晚半夜引來萬多人觀看他們的直播，直播由半夜11點一直到凌晨一點才結束。軒公懶理Ivana將於2月開騷未必減得切肥，深夜放毒，叫齊「煲仔飯」，「靚湯」，「甜品」，應有盡有招呼皇后，Ivana美食當前，就當然忍不到口，她於節目中表示，「其實我真係開始有教練操練，操左三日，都係醫緊痛症，哈哈。唔知點解囉，三日都冇減到磅重增咗。」

兩人於直播中，合唱， 獨唱了不少經典歌曲，好聽情度爆晒標，歌迷直叫救命，不停出心心，留言:聽哭了，被治癒了，求兩人一齊再開騷等等，不下萬句。近日迷上攝影的Ivana，於軒公唱歌時，拿相機為他拍照，但又就被軒公要求delete晒佢，軒公搶過Ivana 手上 相機 ，把她拍的照片公開鏡頭前: 「你哋睇下，嘩，delete左佢！」軒公狂刪照片，非常搞笑。由於兩人成晚都係坐係地下唱歌，軒公於節目去到一半話坐到腳抽筋，Ivana馬上幫他按小腿又教他如何拉筋，當軒公企起身拉筋時，大家始發現他真的身體並不柔軟，不能雙手彎腰碰地，料不到Ivana卻比他柔軟得多，一彎腰就雙手到地，不過她亦有安慰對方，「其實係我天生雙手比常人長啲，哈哈。不過你真係要拉下筋啦你，估唔到我哋兩個咁就到咗唱到抽筋嘅年紀，我話咗唔好坐係地下唱㗎啦，係佢要就嗰啲美顏燈之嘛。」互窒對話非常搞笑，引發歌迷不停留言說要睇到兩人打架。

這個非常珍貴的兩小時live，於歌迷依依不捨之下，凌晨一點作結，盡現這個位靈魂伴侶的友愛，Sweet 到爆，不單看到兩人友誼，聽到美好合唱歌聲，一張紙巾兩人一齊用作印汗。唱「哥哥」時， Ivana把尾段歌詞，「哥哥」兩個字改為「軒仔」，「軒仔呀軒仔呀我覺你一起，傻笑發夢頑皮，天光到天黑仍樂此不疲，朋友和伴侶最好是你。」感動無數網友，唱到大家毛管直豎。

保誠保險 呈獻

《合體 – 王菀之演唱會2025》

主辦：特高娛樂、木火娛樂

協辦：光尚娛樂、KKLive

日期 / 時間：2025年2月22.23日

地點：紅磡香港體育館

票價：HK$1,080 / HK$780 / HK$580 / HK$380

優先訂票 東亞銀行信用卡

日期：2024 年 11月20 – 22 日

優先訂票渠道👉🏻 KKTIX 網站https://kktix.com或KKTIX手機應用程式

優先訂票詳情👉🏻 https://www.hkbea.com/html/tc/bea-credit-card-entertainment-offer-2025ivana.html

公開發售

日期 : 2-12-2024起

城市售票網

電話購票：3166 1288

網上購票：www.urbtix.hk