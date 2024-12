Sica個唱票價被指太貴但仍銷情理想　坦言曾擔心入座率怕公司失望

參加《全民造星IV》入行的何洛瑤(Sica),在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》,完騷後她接受訪問,表示會畀自己7分,說一落台就已經開始檢討不足,覺得好多地方可以進步和投入,雖然她已經超投入,但仍覺得可以更好。之後她又大讚自己的宇宙級樂隊:「J Kui我上年Clockenflap先睇緊佢,然後佢今日喺我隔籬同我一齊玩結他!」又表示能跟李一丁、Randy Chow表演好開心,加上my little airport的Selene幫她錄VO,就更加開心!

何洛瑤(Sica),在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》,完騷後她接受訪問,表示最想飲酒和食水蓮。(鄧穎琪攝)

Sica很開心能找到宇宙級樂隊,她說去年才在Clokckenflap台下睇J Kui彈結他,但今年居然能站在對方旁邊一齊演出!(鄧穎琪攝)

Sica說完騷後狀態仍然好繃緊,被問最想吃什麼,她竟說:「飲酒!」當講到剛剛才被好友爆她飲醉酒「瀨……」,她就極力否認:「好似喺我哋公司變咗個傳聞話我瀨,有啲幕後問:『你真係瀨?』我冇瀨呀!我係『上屙下嘔』咋嘛,我唔講喇,我想食水蓮囉。」之後又話好想食印尼撈麵。曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕今日都有到場,衣著還有小性感,Sica就話未見到,講起母親在台下由頭喊到尾,她忽然爆料:「佢哋係好感性,同埋我聽聞我阿媽飲咗酒入嚟,我係咪又踢爆?AM Team話我阿媽一入嚟就同佢講有少少醉。」

演唱會上播出Sica醉酒斷片的片段,她否認自己有「瀨」。(鄧穎琪攝)

Sica今次要著露腰裝,她說自己瘦了2、3公斤,不是刻意減肥,而是希望有足夠體能、健康身體開演唱會,所以做運動。(鄧穎琪攝)

Sica大爆母親洪淑燕入場前飲完酒、醉醉哋。(鄧穎琪攝)

有朋友送上印尼撈麵花籃,Sica可以慢慢食!(鄧穎琪攝)

早前演唱會門票開賣前,有網民指票價貴過天后級人馬,但最終入座率理想,問Sica會否感到喜出望外,她坦言對入座人數會在意、有壓力,最主要是因為驚人數不足會辜負公司和同事的期望,續說:「我係因為咁樣有壓力,唔係因為多人少人覺得開唔開心,因為無論點樣我都係會出盡全力去表演,我不嬲唔理呢啲,所以都係照去。」

Sica表示確實曾對入座率有壓力,但主因是怕公司和同事失望。(鄧穎琪攝)

她承認有因為之前的報道失眠,但消化完都係要做,不如更加努力,樂觀表示:「我唔會因為呢啲負面情緒而唔努力,係要更加努力唱好佢!如果我唔畀心機唱好佢,我一得閒就會諗啲唔開心嘅嘢,咁我不如努力啲練個show,咁咪唔記得,練吓練吓成個腦都係啲經文,日文、韓文,就乜都唔記得晒。」至於銷情理想會否信心大增想開再開騷,Sica謂:「當然期望,無論大定細都期望,我真係好鍾意度Rundown,好鍾意喺台上面玩嘅過程,雖然覺得可以表現得好啲,但係返屋企先。」