Sica個唱票價被指太貴但仍銷情理想　坦言曾擔心入座率怕公司失望

參加《全民造星IV》入行的何洛瑤（Sica），在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》，完騷後她接受訪問，表示會畀自己7分，說一落台就已經開始檢討不足，覺得好多地方可以進步和投入，雖然她已經超投入，但仍覺得可以更好。之後她又大讚自己的宇宙級樂隊：「J Kui我上年Clockenflap先睇緊佢，然後佢今日喺我隔籬同我一齊玩結他！」又表示能跟李一丁、Randy Chow表演好開心，加上my little airport的Selene幫她錄VO，就更加開心！

何洛瑤（Sica），在麥花臣場館舉行首個個人演唱會《The Wonder of sica 屎卡の奇幻旅程》，完騷後她接受訪問，表示最想飲酒和食水蓮。（鄧穎琪攝）

Sica很開心能找到宇宙級樂隊，她說去年才在Clokckenflap台下睇J Kui彈結他，但今年居然能站在對方旁邊一齊演出！（鄧穎琪攝）

Sica說完騷後狀態仍然好繃緊，被問最想吃什麼，她竟說：「飲酒！」當講到剛剛才被好友爆她飲醉酒「瀨……」，她就極力否認：「好似喺我哋公司變咗個傳聞話我瀨，有啲幕後問：『你真係瀨？』我冇瀨呀！我係『上屙下嘔』咋嘛，我唔講喇，我想食水蓮囉。」之後又話好想食印尼撈麵。曾參加ViuTV《美麗40路》的Sica媽媽洪淑燕今日都有到場，衣著還有小性感，Sica就話未見到，講起母親在台下由頭喊到尾，她忽然爆料：「佢哋係好感性，同埋我聽聞我阿媽飲咗酒入嚟，我係咪又踢爆？AM Team話我阿媽一入嚟就同佢講有少少醉。」

演唱會上播出Sica醉酒斷片的片段，她否認自己有「瀨」。（鄧穎琪攝）

Sica今次要著露腰裝，她說自己瘦了2、3公斤，不是刻意減肥，而是希望有足夠體能、健康身體開演唱會，所以做運動。（鄧穎琪攝）

Sica大爆母親洪淑燕入場前飲完酒、醉醉哋。（鄧穎琪攝）

有朋友送上印尼撈麵花籃，Sica可以慢慢食！（鄧穎琪攝）

早前演唱會門票開賣前，有網民指票價貴過天后級人馬，但最終入座率理想，問Sica會否感到喜出望外，她坦言對入座人數會在意、有壓力，最主要是因為驚人數不足會辜負公司和同事的期望，續說：「我係因為咁樣有壓力，唔係因為多人少人覺得開唔開心，因為無論點樣我都係會出盡全力去表演，我不嬲唔理呢啲，所以都係照去。」

Sica表示確實曾對入座率有壓力，但主因是怕公司和同事失望。（鄧穎琪攝）

她承認有因為之前的報道失眠，但消化完都係要做，不如更加努力，樂觀表示：「我唔會因為呢啲負面情緒而唔努力，係要更加努力唱好佢！如果我唔畀心機唱好佢，我一得閒就會諗啲唔開心嘅嘢，咁我不如努力啲練個show，咁咪唔記得，練吓練吓成個腦都係啲經文，日文、韓文，就乜都唔記得晒。」至於銷情理想會否信心大增想開再開騷，Sica謂：「當然期望，無論大定細都期望，我真係好鍾意度Rundown，好鍾意喺台上面玩嘅過程，雖然覺得可以表現得好啲，但係返屋企先。」